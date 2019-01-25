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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев мечтает увидеть Анатолия Чубайса на проекте «Дом-2»

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев убежден, что генерального директора государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» Анатолия Чубайса необходимо изолировать от человечества.

Как стало известно, к словесной перепалке между Анатолием Чубайсом и официальным посредником Министерства иностранных дел (МИД) Марией Захаровой присоединился Игорь Лебедей, который сразу встал на защиту женщины.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев мечтает увидеть Анатолия Чубайса на проекте «Дом-2»

Вице-спикер подчеркнул, что фраза Чубайса о том, что пресс-конференции для репортеров должна проводить новоявленная российская артистка Ольга Бузова, является бестактной, особенно, если учесть высокий пост руководителя «Роснано».

Лебедев не только отметил, что Чубайса нужно срочно изолировать от человечества, так как он «сумасшедший», но и указал на то, что этого человека всегда все буду воспринимать, как злобную личность. К слову, оказалось, что многие до сих пор помнят приватизационные чеки, которые принесли простым людям только беду, но никак не пользу.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев мечтает увидеть Анатолия Чубайса на проекте «Дом-2»

Также заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что Анатолию Чубайсу место не в обществе, а на реалити-шоу «Дом-2». По мнению Игоря Лебедева, на проект глава «Роснано» должен отправляться не один, а в компании Ксении Собчак, которая, кстати, несколько лет назад была ведущей этого скандального шоу.

Следует сказать, что на данный момент руководители телестройки и телеканала «ТНТ» никак не прокомментировали слова Лебедева, сообщает сайт nsn.fm.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:28

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