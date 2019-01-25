Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada Vesta SW Cross готов к дебюту
Обновлённая модель Geely S1 с ценником Lada Vesta полностью готова к дебютному показу. Компания-производитель проводит финальные испытания ходовых параметров авто на дорогах КНР.
Паркетник оснастят изменённого радиаторной решёткой, новыми обвесами и рулевым колесом, а также более современным комплексом системы мультимедиа с увеличенным сенсорным дисплеем. Под капотом новинки разместят двигатель объемом 1,5 л, генерирующий 103 «лошадки». В качестве альтернативы для него может выступать турбированный силовой агрегат на 1,4 л, выдающий в номинальном режиме 133 л.с.
В паре с двигателями будут использоваться 5-секционная МКПП либо вариатор CVT. Установка полного привода не предусматривается. В список опций Geely S1 включены кнопка пуска силового узла, подушки безопасности в количестве до 6 единиц, электронный тормоз парковки, помощник для обеспечения курсовой устойчивости, климатконтроль, сенсоры регистрации показания давления в шинах, оформление интерьера с использованием кожи, электропривод люка, камера заднего обзора, а также штатный парктроник. Новое поколение Geely S1 может появиться в продаже уже весной 2019 года. По предварительным данным, стоимость модели для китайских потребителей составит порядка 69,9 – 102,9 тысячи юаней. Это эквивалентно 680 - 999 тысячам рублей, однако, появится ли кроссовер на российском рынке - пока неизвестно.
Паркетник оснастят изменённого радиаторной решёткой, новыми обвесами и рулевым колесом, а также более современным комплексом системы мультимедиа с увеличенным сенсорным дисплеем. Под капотом новинки разместят двигатель объемом 1,5 л, генерирующий 103 «лошадки». В качестве альтернативы для него может выступать турбированный силовой агрегат на 1,4 л, выдающий в номинальном режиме 133 л.с.
В паре с двигателями будут использоваться 5-секционная МКПП либо вариатор CVT. Установка полного привода не предусматривается. В список опций Geely S1 включены кнопка пуска силового узла, подушки безопасности в количестве до 6 единиц, электронный тормоз парковки, помощник для обеспечения курсовой устойчивости, климатконтроль, сенсоры регистрации показания давления в шинах, оформление интерьера с использованием кожи, электропривод люка, камера заднего обзора, а также штатный парктроник. Новое поколение Geely S1 может появиться в продаже уже весной 2019 года. По предварительным данным, стоимость модели для китайских потребителей составит порядка 69,9 – 102,9 тысячи юаней. Это эквивалентно 680 - 999 тысячам рублей, однако, появится ли кроссовер на российском рынке - пока неизвестно.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:37