АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada Vesta SW Cross готов к дебюту

Обновлённая модель Geely S1 с ценником Lada Vesta полностью готова к дебютному показу. Компания-производитель проводит финальные испытания ходовых параметров авто на дорогах КНР.
Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada Vesta SW Cross готов к дебюту

Паркетник оснастят изменённого радиаторной решёткой, новыми обвесами и рулевым колесом, а также более современным комплексом системы мультимедиа с увеличенным сенсорным дисплеем. Под капотом новинки разместят двигатель объемом 1,5 л, генерирующий 103 «лошадки». В качестве альтернативы для него может выступать турбированный силовой агрегат на 1,4 л, выдающий в номинальном режиме 133 л.с.

В паре с двигателями будут использоваться 5-секционная МКПП либо вариатор CVT. Установка полного привода не предусматривается. В список опций Geely S1 включены кнопка пуска силового узла, подушки безопасности в количестве до 6 единиц, электронный тормоз парковки, помощник для обеспечения курсовой устойчивости, климатконтроль, сенсоры регистрации показания давления в шинах, оформление интерьера с использованием кожи, электропривод люка, камера заднего обзора, а также штатный парктроник. Новое поколение Geely S1 может появиться в продаже уже весной 2019 года. По предварительным данным, стоимость модели для китайских потребителей составит порядка 69,9 – 102,9 тысячи юаней. Это эквивалентно 680 - 999 тысячам рублей, однако, появится ли кроссовер на российском рынке - пока неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Органические соединения в
Большая часть россиян считают трудным
Компания Samsung представила новый
Промсвязьбанк создаёт условия для более
Антон Макарский обозначил правила для
В Минсельхозе РФ заявили о подорожании
Ольга Бузова на лыжах решила покорить
Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada
Поклонники восхитились сходством дочери
Автомобилист рассказал о подробностях
Пенсионер из Москвы станет судиться с
ВУЗы Москвы в Татьянин день познакомят
«Дом-2»: Наталья Привалова отказалась
Подписчики расхвалили ноги Екатерины
СК РФ начал проверку из&#8208;за
Ученые назвали вероятную причину
Настасья Самбурская раскритиковала
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев
Илья Резник незадолго до смерти Иосифа
Белый дом хочет объявить чрезвычайное
Фигурист Максим Траньков назвал
Солист «Песняров» отказался от слов о
Руководство «Дома-2» потребовало у
Украина уверена в неизбежном подписании
Жители США запечатлели на видео
Сергей Лазарев поздравил в Instagram
В Сети появились новые детали
НА тестах фотошпионы запечатлели новую
Просмотреть все новости