Автомобилист рассказал о подробностях нового кроссовера JAC S3





Базовая комплектация транспортного средства стоит 800 тысяч рублей, за топовую модель покупателю придется выложить не менее миллиона. JAC S3 порадует прочностью металла и увеличенным клиренсом. «Сердцем» кроссовера стал агрегат на 1,6 литров, выдающий мощность 109 лошадиных сил.Также можно отметить приемлемый расход горючего от шести литров во время поездки. В движении машина приводится бесступенчатым вариатором с обновленным режимом поездки, помимо того, он оснащен модернизированным опциональным оснащением.По словам автолюбителя, за весь период эксплуатации JAC S3 не был ни разу серьезно сломан, поэтому он считает кросс надежным транспортом. Ему также приходится своевременно менять расходные запчасти для недопущения рабочего ресурса автомобиля