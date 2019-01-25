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Автомобилист рассказал о подробностях нового кроссовера JAC S3

Купивший новый кроссовер JAC S3 клиент поделился впечатлениями от своего приобретения и использовании машины. Автомобилист считает автомобиль довольно презентабельным среди бюджетных вариантов.
Автомобилист рассказал о подробностях нового кроссовера JAC S3

Базовая комплектация транспортного средства стоит 800 тысяч рублей, за топовую модель покупателю придется выложить не менее миллиона. JAC S3 порадует прочностью металла и увеличенным клиренсом. «Сердцем» кроссовера стал агрегат на 1,6 литров, выдающий мощность 109 лошадиных сил.

Также можно отметить приемлемый расход горючего от шести литров во время поездки. В движении машина приводится бесступенчатым вариатором с обновленным режимом поездки, помимо того, он оснащен модернизированным опциональным оснащением.

По словам автолюбителя, за весь период эксплуатации JAC S3 не был ни разу серьезно сломан, поэтому он считает кросс надежным транспортом. Ему также приходится своевременно менять расходные запчасти для недопущения рабочего ресурса автомобиля



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:16

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