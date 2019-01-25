Поклонники восхитились сходством дочери Бейонсе со звездной мамой

На опубликованном коллаже, певица Бейонсе - слева, а ее дочь изображена справа. "Вы как близнецы", "Удивительное сходство", "Копия мамы", "Она выглядит также как вы", "Красивые", "Может дочка унаследует и талант мамы?", "Девочка копия мамы в детстве", "Я думал это один человек", "Она твой двойник! Красивая, как мама".Поп-звезда Бейонсе родила Блю Айви Картер в 2012 году от избранника американского рэпера Шона Кори Картера, известного под псевдонимом Джей Зи (Jay-Z). А в июне 2018 года светская львица стала мамой очаровательных двойняшек: Руми и Сэра Картера.