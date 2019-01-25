Руководство «Дома-2» потребовало у Марины Африкантовой и Романа Капаклы озвучить точную дату своей свадьбы





Не секрет, что довольно продолжительный период времени Роману и Марине удавалось оставаться незамеченными. Влюбленные не только стали довольно редко появляться в свежих эфирах реалити-шоу, но и даже перестали так активно пользоваться личными микроблогами, где ранее практически каждый день публиковали рекламные посты.По всей видимости, что именно поэтому их проблемы или планы на будущее практически никто не обсуждал. Все поменял проектный конкурс «Человек года 2018», в котором Капаклы получил такое желаемое звание и квартиру в Москве.Как известно, первые недели Романа и Марину по старой памяти никто не трогал, а руководство телепроекта дало ребятам время насладиться лаврами, которые им достались совершенно неожиданно, ведь все были уверены, что победит не Капаклы, а беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая).И вот на днях, первым, кто решил расшевелить сонную парочку, стал ведущий реалити-шоу Влад Кадони. Он поспешил припомнить Африкантовой и Капаклы, что во время конкурса они так активно говорили о свадьбе и детях, а сейчас все эти разговоры утихли.На данный момент руководство «Дома-2» буквально требует у Марины и Романа назвать точную дату не только похода в ЗАГС, но и сроки, когда примерно они планируют сыграть свадьбу. Нужно сказать, что подобные требования не на шутку «напрягли» влюбленных.