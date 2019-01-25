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Руководство «Дома-2» потребовало у Марины Африкантовой и Романа Капаклы озвучить точную дату своей свадьбы

Романа Капаклы и его возлюбленную Марину Африкантову пытаются заставить отработать выигранную недвижимость в столице, уверены телезрители.

Не секрет, что довольно продолжительный период времени Роману и Марине удавалось оставаться незамеченными. Влюбленные не только стали довольно редко появляться в свежих эфирах реалити-шоу, но и даже перестали так активно пользоваться личными микроблогами, где ранее практически каждый день публиковали рекламные посты.

Руководство «Дома-2» потребовало у Марины Африкантовой и Романа Капаклы озвучить точную дату своей свадьбы

По всей видимости, что именно поэтому их проблемы или планы на будущее практически никто не обсуждал. Все поменял проектный конкурс «Человек года 2018», в котором Капаклы получил такое желаемое звание и квартиру в Москве.

Как известно, первые недели Романа и Марину по старой памяти никто не трогал, а руководство телепроекта дало ребятам время насладиться лаврами, которые им достались совершенно неожиданно, ведь все были уверены, что победит не Капаклы, а беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая).

Руководство «Дома-2» потребовало у Марины Африкантовой и Романа Капаклы озвучить точную дату своей свадьбы

И вот на днях, первым, кто решил расшевелить сонную парочку, стал ведущий реалити-шоу Влад Кадони. Он поспешил припомнить Африкантовой и Капаклы, что во время конкурса они так активно говорили о свадьбе и детях, а сейчас все эти разговоры утихли.

На данный момент руководство «Дома-2» буквально требует у Марины и Романа назвать точную дату не только похода в ЗАГС, но и сроки, когда примерно они планируют сыграть свадьбу. Нужно сказать, что подобные требования не на шутку «напрягли» влюбленных.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:59

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