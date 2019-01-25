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ВУЗы Москвы в Татьянин день познакомят гостей с традициями студенчества

В Москве ВУЗы в честь празднования Татьяниного дня познакомят всех желающих с традициями студенчества. Для этих целей организуются театрализованные представления, экоакция, а также дегустация безалкогольной медовухи.
ВУЗы Москвы в Татьянин день познакомят гостей с традициями студенчества

На 26 января запланировали студенческий огонек, вести который станет ректор МГУ. Отдельно будет проводиться гала-концерт участников интернационального фестиваля «Татьянин день», в рамках которого будут представлены разного рода образцы творчества студентов. На ту же дату назначили церемонию вручения награды «Звезда Московского университета» и открытие форума «Ломоносов-2019». Все студенты ВУЗа получат возможность выпить медовуху с клюквой, изготовленную по секретному рецепту ректора. Запланирована варка около 700 л безалкогольного напитка.

В РУДН иностранных студентов познакомят с традициями РФ, включая катание на льду, изготовление калачей и «умасливанием» бронзовой статуи Кота Ученого. Вечером всех учеников пригласят на марафон танцев разных стран, во время которых станут угощать сбитнем и оладьями. В «МИСиС» уже сегодня побывает Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера России. Она поздравит студентов с праздником, после чего проведет круглый стол для обсуждения нацпроектов, во время которого ученики ВУЗов получат возможность задать ей разного рода вопросы.

В «МИФИ» организовывают гуляния на территории заповедника «Коломенское». Помимо театрального представления будет реализован флешмоб, проведены спортивные игры, катания на лошадях. Отдельно студентам предложат угощение на полевой кухне. Мероприятия будут проводиться и непосредственно в ВУЗе с угощениями от иностранных студентов. В Минобрнауки отметили, что на сегодня программа высшего образования привлекла около 4,2 млн человек, среди которых 91% обучаются в госучреждения. Суммарно в России 741 университет, а также 596 различных филиалов, включая 496 государственных. Приблизительно 3 млн студентов посещают свыше 3,5 тысячи техникумов и колледжей.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:07

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