ВУЗы Москвы в Татьянин день познакомят гостей с традициями студенчества





На 26 января запланировали студенческий огонек, вести который станет ректор МГУ. Отдельно будет проводиться гала-концерт участников интернационального фестиваля «Татьянин день», в рамках которого будут представлены разного рода образцы творчества студентов. На ту же дату назначили церемонию вручения награды «Звезда Московского университета» и открытие форума «Ломоносов-2019». Все студенты ВУЗа получат возможность выпить медовуху с клюквой, изготовленную по секретному рецепту ректора. Запланирована варка около 700 л безалкогольного напитка.В РУДН иностранных студентов познакомят с традициями РФ, включая катание на льду, изготовление калачей и «умасливанием» бронзовой статуи Кота Ученого. Вечером всех учеников пригласят на марафон танцев разных стран, во время которых станут угощать сбитнем и оладьями. В «МИСиС» уже сегодня побывает Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера России. Она поздравит студентов с праздником, после чего проведет круглый стол для обсуждения нацпроектов, во время которого ученики ВУЗов получат возможность задать ей разного рода вопросы.В «МИФИ» организовывают гуляния на территории заповедника «Коломенское». Помимо театрального представления будет реализован флешмоб, проведены спортивные игры, катания на лошадях. Отдельно студентам предложат угощение на полевой кухне. Мероприятия будут проводиться и непосредственно в ВУЗе с угощениями от иностранных студентов. В Минобрнауки отметили, что на сегодня программа высшего образования привлекла около 4,2 млн человек, среди которых 91% обучаются в госучреждения. Суммарно в России 741 университет, а также 596 различных филиалов, включая 496 государственных. Приблизительно 3 млн студентов посещают свыше 3,5 тысячи техникумов и колледжей.