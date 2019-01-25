Подписчики расхвалили ноги Екатерины Варнавы в Instagram

Екатерина Варнава часто делает различные публикации в социальных сетях. Она любит общаться со своими фанатами и рассказывает им все, что происходит в ее жизни. Накануне на странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором артистка запечатлена в зеленой вязанной кофте и кроссовках на пляже. В комментарии к посту Екатерина Варнава написала: "По причёске вопросы есть? По прическе вопросов нет".Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они написали: "Какие классные ножки", "Ноги красивые и отличные, Катя вы молодец", "Мммм...какие ножки, супер", "Ноги шикарные! Катя шикарнейшая!", "Причёска воооооу. А ноги ещё лучше", "С такими ножками можно и без причёски". За весьма короткий промежуток времени пост артистки набрал более 114 тысяч лайков.