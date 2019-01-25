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Ученые назвали вероятную причину доисторического глобального потепления

Международная группа ученых установила, что мощное извержение вулкана в Шотландии 56 млн лет назад привело к доисторическому глобальному потеплению. К такому выводу пришли шведские, британские и шотландские специалисты, когда обнаружили вулканическую породу на островах, находящихся у западного побережья страны.
Ученые назвали вероятную причину доисторического глобального потепления

Глобальное потепление, произошедшее более 56 млн лет назад, в науке получило название «палеоцен-эоценовый термический максимум». Ранее считалось, что причиной роста температуры была вулканическая активность в Североатлантическом регионе. Мощные извержения происходили в Гренландии, на Британских островах и в регионе, где сейчас находится Северное море. Но даже речи не шло о вулканической активности в Шотландии.

Ученые полагают, что древний вулкан находился на острове Скай в области, имеющей название Красные холмы. Массивное извержение вулкана могло поспособствовать глобальному изменению климата и вымиранию значительного количества видов живых существ, в том числе примитивных млекопитающих.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:54

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