Настасья Самбурская раскритиковала поклонников из-за советов о рождении ребенка





Усиленный интерес к персоне Настасьи Самбурской появился после громкого скандала со Светланой Белогуровой, предположительной матери ребенка российского актера Александра Головина. Это дало повод упрекнуть звезду сериала "Универ", что она в свой 31-год ещё не состоялась, как жена и мать.Такие обсуждения не понравились актрисе и в личном микроблоге Instagram она резко ответила "мамашам", заявив, что нельзя все измерять родами, так это естественный процесс женского организма, а не высшая сверх миссия. По мнению актрисы, рождение ребенка не делает женщину особенной. Её раздражает, что "каждая мамаша" напоминает ей об отсутствии "незащищенного полового контакта в день овуляции".Настасья Самбурская сообщила: родит, когда будет готова, а без советов подписчиц она обойдется, и не желает превращаться в "клушу", манипулирующую возлюбленным посредством ребенка. Она подчеркнула, что нормальным матерям нет дела до страниц селебрити и их личной жизни.Многих возмутила подобная реакция артистки, они посчитали, что Настасья Самбурская так раздражена из-за отсутствия любви, поэтому и "кидается" негативом. Но нашлись и те, кто поддержал звезду театра и кино, отметив: не следует реагировать на слова и обсуждения "мамаш", ведь они просто ей завидуют.