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Настасья Самбурская раскритиковала поклонников из-за советов о рождении ребенка

Известная актриса Настасья Самбурская устала от постоянных обсуждений её личной жизни поклонниками. На днях звезда "Универа" раскритиковала тех, кто "настоятельно" советует ей родить ребенка. В личном блоге Instagram знаменитость порекомендовала подписчикам перестать "измерять все родами".

Настасья Самбурская раскритиковала поклонников из-за советов о рождении ребенка

Усиленный интерес к персоне Настасьи Самбурской появился после громкого скандала со Светланой Белогуровой, предположительной матери ребенка российского актера Александра Головина. Это дало повод упрекнуть звезду сериала "Универ", что она в свой 31-год ещё не состоялась, как жена и мать.

Такие обсуждения не понравились актрисе и в личном микроблоге Instagram она резко ответила "мамашам", заявив, что нельзя все измерять родами, так это естественный процесс женского организма, а не высшая сверх миссия. По мнению актрисы, рождение ребенка не делает женщину особенной. Её раздражает, что "каждая мамаша" напоминает ей об отсутствии "незащищенного полового контакта в день овуляции".

Настасья Самбурская сообщила: родит, когда будет готова, а без советов подписчиц она обойдется, и не желает превращаться в "клушу", манипулирующую возлюбленным посредством ребенка. Она подчеркнула, что нормальным матерям нет дела до страниц селебрити и их личной жизни.
Настасья Самбурская раскритиковала поклонников из-за советов о рождении ребенка

Многих возмутила подобная реакция артистки, они посчитали, что Настасья Самбурская так раздражена из-за отсутствия любви, поэтому и "кидается" негативом. Но нашлись и те, кто поддержал звезду театра и кино, отметив: не следует реагировать на слова и обсуждения "мамаш", ведь они просто ей завидуют.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:44

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