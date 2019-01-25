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Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли собирается переехать жить к бабушке и дедушке

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло заявила о своем желании покинуть родительский дом. Девочка хочет в дальнейшем жить с бабушкой и дедушкой.
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли собирается переехать жить к бабушке и дедушке

Между бывшими супругами продолжается неразбериха касательно опеки над детьми. Наследники голливудских актеров не в восторге от происходящего в их семье. Сын Питта и Джоли 17-летний Мэддок сообщил матери, что собирается уехать из США, чтобы иметь возможность путешествовать. Молодому человеку надоели постоянные ссоры и скандалы. Дочь артистов Шайло недавно заявила родителям о желании жить под одной крышей с бабушкой и дедушкой, которые проживают в Миссури. Знакомый семьи рассказал СМИ, что девочка любит гостить у родителей Питта, и собирается жить среди «нормальных людей». До этого она уже сбегала из дома в связи с почти непрерывными скандалами в семье.

Анджелина Джоли и ее экс-возлюбленный подали на развод в 2016 году, теперь они решают вопросы опеки над детьми. Прежде актриса хотела самой воспитывать детей, без участия бывшего мужа, но в суде заявили о беспрепятственном общении Брэда Питта с наследниками в любое время.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:32

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