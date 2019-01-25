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Белый дом хочет объявить чрезвычайное положение на территории США

В Белом доме ведут подготовку документа, объявляющего режим чрезвычайного положения на территории США. Это позволит Дональду Трампу вынудить страну оплатить постройку стены на границе с Мексикой.
Белый дом хочет объявить чрезвычайное положение на территории США

«Значительно число нелегальных мигрантов незаконно прибывают в США ежедневно. Это прямая угроза безопасности и причина создания в государстве чрезвычайного положения», — отмечается в проекте декларации.

В соответствии с документом, Белый дом требует предоставить $7 млрд для создания заграждения. Особый режим даёт главе государства возможность инициировать строительство без согласия конгресса. В подобном случае её сооружение будет проводиться инженерными войсками США, а всё финансирование ляжет на резервные фонды. Несогласные с этим сценарием смогут заблокировать соответствующие действия посредством Верховного суда.

Сообщения касательно подготовки указа появились после отказа сената на предложение Дональда Трампа о преодолении вынужденной остановки функционирования правительства вследствие невозможности согласования бюджета. Сара Сандерс, представляющая администрацию президента США, сообщила о необходимости внесения в бюджетный закон крупного авансового платежа на сооружение стены. Отдельно она указала на отсутствие у сенаторов согласия по вопросам бюджета и желание возобновить содержание всех госфинансируемых организаций в течение 3-х недель.



 
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Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:16

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