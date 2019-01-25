Белый дом хочет объявить чрезвычайное положение на территории США





, — отмечается в проекте декларации.В соответствии с документом, Белый дом требует предоставить $7 млрд для создания заграждения. Особый режим даёт главе государства возможность инициировать строительство без согласия конгресса. В подобном случае её сооружение будет проводиться инженерными войсками США, а всё финансирование ляжет на резервные фонды. Несогласные с этим сценарием смогут заблокировать соответствующие действия посредством Верховного суда.Сообщения касательно подготовки указа появились после отказа сената на предложение Дональда Трампа о преодолении вынужденной остановки функционирования правительства вследствие невозможности согласования бюджета. Сара Сандерс, представляющая администрацию президента США, сообщила о необходимости внесения в бюджетный закон крупного авансового платежа на сооружение стены. Отдельно она указала на отсутствие у сенаторов согласия по вопросам бюджета и желание возобновить содержание всех госфинансируемых организаций в течение 3-х недель.