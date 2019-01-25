Илья Резник незадолго до смерти Иосифа Кобзона вернул ему долг





Илья Резник и Ирина Романова счастливы в браке и недавно отпраздновали 20 лет совместной жизни. Супруга поэта-песенника решила рассказать, как они прожили эти годы. Ирина Романова сообщила, что в их семье были материальные трудности и они не могли заплатить за аренду загородного дома, так что им приходилось занимать деньги у знакомых. Несколько лет назад поэту-песеннику пришлось пережить срочную операцию на желудке, деньги на которую семье также пришлось занять. Одним из тех, кто помог семье Ильи Резника, был Иосиф Кобзон.Как рассказала Ирина Романова, сейчас в семье звезды все начало налаживаться, и они рады, что незадолго до смерти знаменитого артиста удалось вернуть ему долг. Ведь деньги Иосифу Кобзону они не могли отдать 2 года.