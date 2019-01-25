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Илья Резник незадолго до смерти Иосифа Кобзона вернул ему долг

В одном из своих недавних интервью супруга известного поэта-песенника Ильи Резника рассказала, что ее муж вернул долг Иосифу Кобзону незадолго до его смерти. Также Ирина Романова озвучила вопросы, какие трудности пришлось пережить их семье.

Илья Резник незадолго до смерти Иосифа Кобзона вернул ему долг

Илья Резник и Ирина Романова счастливы в браке и недавно отпраздновали 20 лет совместной жизни. Супруга поэта-песенника решила рассказать, как они прожили эти годы. Ирина Романова сообщила, что в их семье были материальные трудности и они не могли заплатить за аренду загородного дома, так что им приходилось занимать деньги у знакомых. Несколько лет назад поэту-песеннику пришлось пережить срочную операцию на желудке, деньги на которую семье также пришлось занять. Одним из тех, кто помог семье Ильи Резника, был Иосиф Кобзон.

Илья Резник незадолго до смерти Иосифа Кобзона вернул ему долг

Как рассказала Ирина Романова, сейчас в семье звезды все начало налаживаться, и они рады, что незадолго до смерти знаменитого артиста удалось вернуть ему долг. Ведь деньги Иосифу Кобзону они не могли отдать 2 года.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:24

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