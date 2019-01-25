Фигурист Максим Траньков назвал поражение Евгении Тарасовой и Владимира Морозова самым тяжелым в жизни

Российские фигуристы заняли вторую позицию на чемпионате Европы в Минске, пропустив вперед Моргана Сипре и Ванессу Джеймс. Траньков, комментируя произошедшее, разочаровался, что Тарасова и Морозов не стали лучшими на континентальном первенстве. За поражение подопечных он испытывает огромную ответственность, при этом он поблагодарил фанатов за критику, любовь и поддержку.Траньков собирается изучить все ошибки фигуристов, чтобы в дальнейшем такого больше не повторялось. Подписчики просят спортсмена не расстраиваться по случаю поражения, а Владимира Морозова и Евгению Тарасову они назвали «очень нежной парой», которая тем не менее испытывала определенные психологические проблемы и находилась в напряжении во время соревнований. Фанаты попросил Максима Транькова поддержать подопечных, которым не хватило сил дойти до первого места.