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Фигурист Максим Траньков назвал поражение Евгении Тарасовой и Владимира Морозова самым тяжелым в жизни

Фигурист и обладатель золотых медалей Олимпийских игр Максим Траньков негативно отреагировал на поражение своих подопечных Владимира Морозова и Евгении Тарасовой. Его он назвал самым тяжелым в жизни.
Фигурист Максим Траньков назвал поражение Евгении Тарасовой и Владимира Морозова самым тяжелым в жизни

Российские фигуристы заняли вторую позицию на чемпионате Европы в Минске, пропустив вперед Моргана Сипре и Ванессу Джеймс. Траньков, комментируя произошедшее, разочаровался, что Тарасова и Морозов не стали лучшими на континентальном первенстве. За поражение подопечных он испытывает огромную ответственность, при этом он поблагодарил фанатов за критику, любовь и поддержку.

Траньков собирается изучить все ошибки фигуристов, чтобы в дальнейшем такого больше не повторялось. Подписчики просят спортсмена не расстраиваться по случаю поражения, а Владимира Морозова и Евгению Тарасову они назвали «очень нежной парой», которая тем не менее испытывала определенные психологические проблемы и находилась в напряжении во время соревнований. Фанаты попросил Максима Транькова поддержать подопечных, которым не хватило сил дойти до первого места.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:07

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