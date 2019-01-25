Украина уверена в неизбежном подписании контракта с Россией на транзит газа в Европу
Пока строительство «Северного потока-2» не завершено Россия будет вынуждена заключить договор с Украиной на транзит газа в европейские страны. По словам замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко, Россия имеет обязательства перед странами Европы по поставке газа, но иных путей транзита у нее пока нет.
Согласно предварительным оценкам, строительство «Северного потока-2» будет длиться, как минимум до января следующего года, в течение этого времени необходимо осуществлять поставки газа в Европу, а без Киева сделать этого невозможно. Чиновница полагает, что Россия зря тянет время, ведь на переговоры и заключение договоренностей его может попросту не остаться.
Наталья Бойко подчеркнула, что Украина не согласна с решением Стокгольмского арбитража, а потому государство не будет идти на компромиссы, поскольку позиция России на мировой арене продолжает ухудшаться. Ранее 21 января российский министр энергетики Александр Новак заявил, что транзит газа в Европу через Украину будет осуществляться лишь в том случае, когда Киев предоставит конкретные данные по работе своей газотранспортной системы. Чиновник считает, что контракт должен быть взаимовыгодным, а транзитный маршрут — конкурентоспособным.
Согласно предварительным оценкам, строительство «Северного потока-2» будет длиться, как минимум до января следующего года, в течение этого времени необходимо осуществлять поставки газа в Европу, а без Киева сделать этого невозможно. Чиновница полагает, что Россия зря тянет время, ведь на переговоры и заключение договоренностей его может попросту не остаться.
Наталья Бойко подчеркнула, что Украина не согласна с решением Стокгольмского арбитража, а потому государство не будет идти на компромиссы, поскольку позиция России на мировой арене продолжает ухудшаться. Ранее 21 января российский министр энергетики Александр Новак заявил, что транзит газа в Европу через Украину будет осуществляться лишь в том случае, когда Киев предоставит конкретные данные по работе своей газотранспортной системы. Чиновник считает, что контракт должен быть взаимовыгодным, а транзитный маршрут — конкурентоспособным.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:55