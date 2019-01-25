АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Украина уверена в неизбежном подписании контракта с Россией на транзит газа в Европу

Пока строительство «Северного потока-2» не завершено Россия будет вынуждена заключить договор с Украиной на транзит газа в европейские страны. По словам замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко, Россия имеет обязательства перед странами Европы по поставке газа, но иных путей транзита у нее пока нет.
Украина уверена в неизбежном подписании контракта с Россией на транзит газа в Европу

Согласно предварительным оценкам, строительство «Северного потока-2» будет длиться, как минимум до января следующего года, в течение этого времени необходимо осуществлять поставки газа в Европу, а без Киева сделать этого невозможно. Чиновница полагает, что Россия зря тянет время, ведь на переговоры и заключение договоренностей его может попросту не остаться.

Наталья Бойко подчеркнула, что Украина не согласна с решением Стокгольмского арбитража, а потому государство не будет идти на компромиссы, поскольку позиция России на мировой арене продолжает ухудшаться. Ранее 21 января российский министр энергетики Александр Новак заявил, что транзит газа в Европу через Украину будет осуществляться лишь в том случае, когда Киев предоставит конкретные данные по работе своей газотранспортной системы. Чиновник считает, что контракт должен быть взаимовыгодным, а транзитный маршрут — конкурентоспособным.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев
Илья Резник незадолго до смерти Иосифа
Белый дом хочет объявить чрезвычайное
Фигурист Максим Траньков назвал
Солист «Песняров» отказался от слов о
Руководство «Дома-2» потребовало у
Украина уверена в неизбежном подписании
Жители США запечатлели на видео
Сергей Лазарев поздравил в Instagram
В Сети появились новые детали
НА тестах фотошпионы запечатлели новую
Алексей Воробьев мечтает вернуться на
Американец запечатлел на видео кота,
Еще не выпущенный Bugatti Divo продают
Изучение невероятных способностей
Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию
Виктория Лопырева отдала 200 тысяч
Стали известны подробности столкновения
Астрономы зарегистрировали световой
Обнародованы некоторые подробности
Новость о том, что Дана Борисова
Ольга Орлова предложила подписчицам в
В России смартфоны могут обложить
Дочь Ирины Хакамады исполнила
В Турции туристка оказалась при смерти
Ученые назвали употребление рыбы в пищу
Положительные эмоции снижают риск
В Москве при столкновении иномарки и
Фото четырехлетней Анны Семенович
Просмотреть все новости