Украина уверена в неизбежном подписании контракта с Россией на транзит газа в Европу





Согласно предварительным оценкам, строительство «Северного потока-2» будет длиться, как минимум до января следующего года, в течение этого времени необходимо осуществлять поставки газа в Европу, а без Киева сделать этого невозможно. Чиновница полагает, что Россия зря тянет время, ведь на переговоры и заключение договоренностей его может попросту не остаться.Наталья Бойко подчеркнула, что Украина не согласна с решением Стокгольмского арбитража, а потому государство не будет идти на компромиссы, поскольку позиция России на мировой арене продолжает ухудшаться. Ранее 21 января российский министр энергетики Александр Новак заявил, что транзит газа в Европу через Украину будет осуществляться лишь в том случае, когда Киев предоставит конкретные данные по работе своей газотранспортной системы. Чиновник считает, что контракт должен быть взаимовыгодным, а транзитный маршрут — конкурентоспособным.