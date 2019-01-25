АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Солист «Песняров» отказался от слов о романе с Аллой Пугачёвой

Леонид Борткевич раньше говорил, что Алла Пугачёва запретила ему говорить об их романе. Теперь солист «Песняров» во время общения с журналистам сообщает, что выдумал историю отношений с Примадонной советской эстрады.
Солист «Песняров» отказался от слов о романе с Аллой Пугачёвой

Многие пользователи Сети пытаются выяснить, был у знаменитостей роман или нет. Борткевич отмечает, что Пугачева запретила ему разговаривать на данную тему, из-за чего сегодня он отвечает на вопросы словами о недостоверности романтической истории.

Солист «Песняров» добавил, что 25 лет прожил с известной гимнасткой Ольгой Корбут. Исполнитель подчеркивает своё уважение к ней. Борткевич называет Корбут великой за 4-кратное получении высшей награды во время Олимпиад. После разрыва отношений они остались друзьями. У пары растёт общий сын.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев
Илья Резник незадолго до смерти Иосифа
Белый дом хочет объявить чрезвычайное
Фигурист Максим Траньков назвал
Солист «Песняров» отказался от слов о
Руководство «Дома-2» потребовало у
Украина уверена в неизбежном подписании
Жители США запечатлели на видео
Сергей Лазарев поздравил в Instagram
В Сети появились новые детали
НА тестах фотошпионы запечатлели новую
Алексей Воробьев мечтает вернуться на
Американец запечатлел на видео кота,
Еще не выпущенный Bugatti Divo продают
Изучение невероятных способностей
Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию
Виктория Лопырева отдала 200 тысяч
Стали известны подробности столкновения
Астрономы зарегистрировали световой
Обнародованы некоторые подробности
Новость о том, что Дана Борисова
Ольга Орлова предложила подписчицам в
В России смартфоны могут обложить
Дочь Ирины Хакамады исполнила
В Турции туристка оказалась при смерти
Ученые назвали употребление рыбы в пищу
Положительные эмоции снижают риск
В Москве при столкновении иномарки и
Фото четырехлетней Анны Семенович
Просмотреть все новости