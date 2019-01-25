Солист «Песняров» отказался от слов о романе с Аллой Пугачёвой
Леонид Борткевич раньше говорил, что Алла Пугачёва запретила ему говорить об их романе. Теперь солист «Песняров» во время общения с журналистам сообщает, что выдумал историю отношений с Примадонной советской эстрады.
Многие пользователи Сети пытаются выяснить, был у знаменитостей роман или нет. Борткевич отмечает, что Пугачева запретила ему разговаривать на данную тему, из-за чего сегодня он отвечает на вопросы словами о недостоверности романтической истории.
Солист «Песняров» добавил, что 25 лет прожил с известной гимнасткой Ольгой Корбут. Исполнитель подчеркивает своё уважение к ней. Борткевич называет Корбут великой за 4-кратное получении высшей награды во время Олимпиад. После разрыва отношений они остались друзьями. У пары растёт общий сын.
Многие пользователи Сети пытаются выяснить, был у знаменитостей роман или нет. Борткевич отмечает, что Пугачева запретила ему разговаривать на данную тему, из-за чего сегодня он отвечает на вопросы словами о недостоверности романтической истории.
Солист «Песняров» добавил, что 25 лет прожил с известной гимнасткой Ольгой Корбут. Исполнитель подчеркивает своё уважение к ней. Борткевич называет Корбут великой за 4-кратное получении высшей награды во время Олимпиад. После разрыва отношений они остались друзьями. У пары растёт общий сын.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:00