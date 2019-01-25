Солист «Песняров» отказался от слов о романе с Аллой Пугачёвой

Многие пользователи Сети пытаются выяснить, был у знаменитостей роман или нет. Борткевич отмечает, что Пугачева запретила ему разговаривать на данную тему, из-за чего сегодня он отвечает на вопросы словами о недостоверности романтической истории.Солист «Песняров» добавил, что 25 лет прожил с известной гимнасткой Ольгой Корбут. Исполнитель подчеркивает своё уважение к ней. Борткевич называет Корбут великой за 4-кратное получении высшей награды во время Олимпиад. После разрыва отношений они остались друзьями. У пары растёт общий сын.