Жители США запечатлели на видео загадочную вспышку в небе





Жители штата Теннесси заметили непонятное свечение в ночном небе. Очевидцы сразу же запечатлели явление на мобильный телефон, а позже разместили ролик в Интернете. На видео видно, как небо начинает светиться все ярче, и чем ближе к городу становится свет, тем быстрее начинают мигать уличные вывески и фонари. Буквально через несколько секунд все прекращается, а небо становиться обычным.Пользователи интернет-сети, которые успели просмотреть данное видео, разделились во мнениях. Некоторые посчитали, что свечение в небе мог вызнать некий объект инопланетного происхождения. Другие уверены, что неподалеку от города была сильная гроза, и по этой причине произошел перепад напряжения. Были и те, кто уверен, что данная аномалия является предвестником конца света.