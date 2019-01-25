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Жители США запечатлели на видео загадочную вспышку в небе

Несколько дней назад жителям США удалось запечатлеть на видео загадочную вспышку в небе. Из-за данной аномалии в городе Мемфисе начали мигать уличные вывески и фонари.

Жители США запечатлели на видео загадочную вспышку в небе

Жители штата Теннесси заметили непонятное свечение в ночном небе. Очевидцы сразу же запечатлели явление на мобильный телефон, а позже разместили ролик в Интернете. На видео видно, как небо начинает светиться все ярче, и чем ближе к городу становится свет, тем быстрее начинают мигать уличные вывески и фонари. Буквально через несколько секунд все прекращается, а небо становиться обычным.


Пользователи интернет-сети, которые успели просмотреть данное видео, разделились во мнениях. Некоторые посчитали, что свечение в небе мог вызнать некий объект инопланетного происхождения. Другие уверены, что неподалеку от города была сильная гроза, и по этой причине произошел перепад напряжения. Были и те, кто уверен, что данная аномалия является предвестником конца света.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:47

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