Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности





Аксолотль - мексиканская саламандра, известная также своим забавным внешним видом и беспрецедентной способностью отращивать практически любую поврежденную часть тела: конечности, хвост, спинной мозг, глаза, а в некоторых случаях - даже хрусталики глаз и полушария головного мозга.В новом исследовании команда ученых из Университета Кентукки (США) впервые упорядочила генный материал земноводного, что приблизило науку к пониманию природы регенерационных процессов амфибии.По словам авторов научного проекта, теперь, когда у них есть доступ к геномной информации аксолотля, они смогут начать изучение функций его генов и узнают, как животное восстанавливает части тела. Ученые полагают, что их работа открывает перспективы для возможности замены конечностей человека.Примечательно, что люди также могут в некоторой степени восстанавливать части органов и клеток кожи, однако они утратили способность регенерировать части тела целиком.По мнению экспертов, вероятными причинами этого, возможно, является следующее. Во-первых, реакция иммунной системы, которая в спешной панике усиливает кровотечение после травмы, непреднамеренно блокирует полную регенерацию конечности с помощью рубцовой ткани. Во-вторых, относительно большой размер человека способен сделать полную регенерацию слишком энергоемкой. В-третьих, замена конечности может быть организму энергетически невыгодной, ведь человек, например, может просто приспособиться к использованию девяти пальцев вместо десяти, или одной руки вместо двух.