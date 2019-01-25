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Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию Романец опять поймали на вранье

Вскрылась ложь бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец и Антона Гусева.

Несколько часов назад в социальных сетях появилась подтвержденная информация, в которой говорится о недавнем романтическом путешествии звезд «Дома-2», которое они провели в Милане, где, по словам Виктории и Антона, потратили очень много денег.

Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию Романец опять поймали на вранье

Всем известно, что недавно Гусев и Романец вернулись в Москву. В Милане звездное семейство отпраздновало 29 день рождение Виктории.
До сих пор парочка находится под впечатлением, чем каждый день спешит поделиться с преданными подписчиками, публикуя в личных микроблогах красочные фотографии и видеозаписи, под которыми они рассказывают все подробности своего путешествия.

Так, к примеру, на днях Романец заявила фанатам, что за сутки проживания в отеле им приходилось платить 40 тысяч рублей. И сюда, как оказалось, не входил ни обед, ни ужин, ведь Виктория и Антон предпочитали кушать только в самых дорогих и роскошных ресторанах.

Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию Романец опять поймали на вранье

Впрочем, и в этот раз пользователи Сети не поверили словам эпатажного семейства, особенно, если учесть тот факт, что Романец и Гусева не единожды ловили на вранье. В результате приятель парочки подтвердил, что Вика и Антон на самом деле не платили за отель, а рассчитывались с владельцами рекламой, которую так активно публиковали у себя на страничках в Instagram.

«Я не знаю, зачем Вика и Антон так сказали, но 40 тысяч никто за отель не платил! Они еще когда туда ехали, знали, что будут жить бесплатно», - заявил приятель бывших участников «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

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