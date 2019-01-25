Сергей Лазарев поздравил в Instagram свою племянницу с днем рождения

- отметила Лазарев в комментарии к посту.При этом он поразился скоротечности времени, пожелал племяннице здоровья и счастья, отметил большое количество открытий, ожидающих15-летнюю девочку в дальнейшей жизни. Отдельно исполнитель пообещал ей свою поддержку на жизненном пути. Поклонники артиста в комментариях к публикации присоединились к выраженным поздравлениям, написав свои пожелания для родственницы певца, а также удивились их внешнему сходству.Некоторые из комментаторов сообщили, что с девочкой у Лазарева больше сходства, чем с собственным ребёнком. На основании распространения соответствующих слухов пользователи интернета обсудили разного рода спекуляции вокруг личности артиста и предположения о матери его сына.