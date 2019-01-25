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В Сети появились новые детали финального сезона «Игры престолов»

В Сети распространили новые подробности относительно финального сезона популярного сериала «Игра престолов». Сотрудники Orange Cinema Series сообщили, что первые 2 эпизода окажутся несколько короче остальных.
В Сети появились новые детали финального сезона «Игры престолов»

Во Франции представители компании отметили детали презентации продукта канала HBO. Подчеркивается, что серии, открывающие финальный сезон, будут иметь стандартную длину в 60 минут. В то же время остальные 4 эпизода окажутся значительно продолжительнее. Каждая серия будет идти порядка 80 минут. Соответственно, заключительные части сериала станут похожими на стандартные голливудские картины.

В то же время стоит помнить, что не исключается возможность изменения хронометража. Причиной этого является сложность проведения трансляции такого рода сериалов, сообщает Слово и Дело.



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:27

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