Алексей Воробьев мечтает вернуться на Гавайи ради маски и ласт

Российский исполнитель показал в микроблоге Instagram красивый закат на Гавайях. Фото было сделано на балконе одного из отелей. На нем артист позирует в одних шортах, открывая взору фанатов накачанный торс, и смотрит куда-то вдаль. Алексей Воробьев надеется, что однажды вернеться в этот райский уголок, чтобы поплавать.Популярный артист не захотел делиться подробностями, связанными с этим жарким курортом. Многочисленные поклонники Алексея Воробьева восхитились хорошей физической формой кумира и пожелали, чтобы его мечты о Гавайях сбылись. Многие написали, что певец очень красиво выглядит на фоне заката и волн океана.