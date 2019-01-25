Алексей Воробьев мечтает вернуться на Гавайи ради маски и ласт
Алексей Воробьев признался поклонникам в Instagram, что очень мечтает снова вернуться на Гавайи. Певец полагает: это нужно сделать обязательно, "а то маска и ласты пропадут без дела".
Российский исполнитель показал в микроблоге Instagram красивый закат на Гавайях. Фото было сделано на балконе одного из отелей. На нем артист позирует в одних шортах, открывая взору фанатов накачанный торс, и смотрит куда-то вдаль. Алексей Воробьев надеется, что однажды вернеться в этот райский уголок, чтобы поплавать.
Популярный артист не захотел делиться подробностями, связанными с этим жарким курортом. Многочисленные поклонники Алексея Воробьева восхитились хорошей физической формой кумира и пожелали, чтобы его мечты о Гавайях сбылись. Многие написали, что певец очень красиво выглядит на фоне заката и волн океана.
Российский исполнитель показал в микроблоге Instagram красивый закат на Гавайях. Фото было сделано на балконе одного из отелей. На нем артист позирует в одних шортах, открывая взору фанатов накачанный торс, и смотрит куда-то вдаль. Алексей Воробьев надеется, что однажды вернеться в этот райский уголок, чтобы поплавать.
Популярный артист не захотел делиться подробностями, связанными с этим жарким курортом. Многочисленные поклонники Алексея Воробьева восхитились хорошей физической формой кумира и пожелали, чтобы его мечты о Гавайях сбылись. Многие написали, что певец очень красиво выглядит на фоне заката и волн океана.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:07