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Американец запечатлел на видео кота, атакующего непонятный объект из другого мира

Американец решил проследить за своим котом и установил камеру в подвале. В результате жителю США удалось запечатлеть на видео, как его любимец атакует непонятный черный объект из другого мира.

Американец запечатлел на видео кота, атакующего непонятный объект из другого мира

Один из жителей Америки опубликовал в Интернете ролик со своим домашним питомцем. Мужчина пояснил, что просматривая видео, он обнаружил, что кот не просто играет с каким-то мусором, а бросается на непонятный объект черного цвета, который при этом двигается. Когда питомиц начал трогать неизвестную массу лапой, она стала повторять движения за животным.


Пользователи Интернета, просмотревшие видео, были шокированы столь необычным зрелищем. Некоторые решили, что американцу удалось запечатлеть инопланетянина. Другие пришли к выводу, что это некий мутант, который ранее скрывался в подвальном помещении. Нашлись и те, кто считает этот ролик обычным монтажом и уверены, что ничего подобно на Земле не существует.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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