НА тестах фотошпионы запечатлели новую Toyota Tundra 2020





Тестировали автомобиль в Мичигане. Проверка параметров Toyota Tundra 2020 не стала громкой новостью, но тем не менее новая машина получила серьезные изменения в технической части. На недавних испытаниях автомобиль был покрыт камуфляжным покрытием на передней и задней части. Несмотря на это, в Tundra 2020 можно увидеть необычные амортизаторы. Автомобиль сбережет главные черты: большую фальшрадиаторную решетку, которая окружена небольшими фарами. Перемены ожидаются в задней двери и грузовой платформе.Время официальной презентации Toyota Tundra 2020 остается неизвестным. Согласно предположительным данным, это событие может произойти летом-осенью.