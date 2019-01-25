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НА тестах фотошпионы запечатлели новую Toyota Tundra 2020

Фотошпионам удалось запечатлеть новую модель Toyota Tundra 2020 во время тестов. Данное транспортное средство азиатской компании получило ряд особенностей в подвеске и дизайне.
НА тестах фотошпионы запечатлели новую Toyota Tundra 2020

Тестировали автомобиль в Мичигане. Проверка параметров Toyota Tundra 2020 не стала громкой новостью, но тем не менее новая машина получила серьезные изменения в технической части. На недавних испытаниях автомобиль был покрыт камуфляжным покрытием на передней и задней части. Несмотря на это, в Tundra 2020 можно увидеть необычные амортизаторы. Автомобиль сбережет главные черты: большую фальшрадиаторную решетку, которая окружена небольшими фарами. Перемены ожидаются в задней двери и грузовой платформе.

Время официальной презентации Toyota Tundra 2020 остается неизвестным. Согласно предположительным данным, это событие может произойти летом-осенью.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:16

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