Еще не выпущенный Bugatti Divo продают за 600 млн рублей





Отметим, что речь идет не непосредственно о машине, а месте очереди на ее приобретение. Если на предложение откликнутся желающие, то заработок посредников составит 3 млн евро, поскольку суперкар оценивается производителем в 5 млн евро. В общей сложности тираж модели составит 40 единиц. Все они уже реализованы на этапе предпродажи. Bugatti Divo поступит в производство в конце текущего года, а первые покупатели смогут его получить 29 декабря. Автомобиль выполнен в черном цвете и имеет салон из алькантары. Bugatti Divo представляет собой экстремальную модификацию Chiron. Новинка получила другой внешний вид, аэродинамическое оперение и новую подвеску. Благодаря этому прижимистая сила составляет 456 килограммов, что на 90 килограммов больше, чем у Chiron, а масса на 35 килограммов меньше.Под капотом автомобиля разработчики разместили шестнадцатицилиндровый двигатель объемом 8 литров мощностью 1500 лошадиных сил с турбонагнетателем. Трансмиссия представлена роботизированной коробкой переключения передач. До скорости 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,4 секунды, при максимальных - 380 километрах в час.