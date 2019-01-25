АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Еще не выпущенный Bugatti Divo продают за 600 млн рублей

Дилер из Мюнхена DI Automobile продает еще не выпущенный суперкар Bugatti Divo. Стоимость автомобиля составляет почти 600 млн рублей (7,9 млн евро).
Еще не выпущенный Bugatti Divo продают за 600 млн рублей

Отметим, что речь идет не непосредственно о машине, а месте очереди на ее приобретение. Если на предложение откликнутся желающие, то заработок посредников составит 3 млн евро, поскольку суперкар оценивается производителем в 5 млн евро. В общей сложности тираж модели составит 40 единиц. Все они уже реализованы на этапе предпродажи. Bugatti Divo поступит в производство в конце текущего года, а первые покупатели смогут его получить 29 декабря. Автомобиль выполнен в черном цвете и имеет салон из алькантары. Bugatti Divo представляет собой экстремальную модификацию Chiron. Новинка получила другой внешний вид, аэродинамическое оперение и новую подвеску. Благодаря этому прижимистая сила составляет 456 килограммов, что на 90 килограммов больше, чем у Chiron, а масса на 35 килограммов меньше.

Под капотом автомобиля разработчики разместили шестнадцатицилиндровый двигатель объемом 8 литров мощностью 1500 лошадиных сил с турбонагнетателем. Трансмиссия представлена роботизированной коробкой переключения передач. До скорости 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,4 секунды, при максимальных - 380 километрах в час.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американец запечатлел на видео кота,
Еще не выпущенный Bugatti Divo продают
Изучение невероятных способностей
Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию
Виктория Лопырева отдала 200 тысяч
Стали известны подробности столкновения
Астрономы зарегистрировали световой
Обнародованы некоторые подробности
Новость о том, что Дана Борисова
Ольга Орлова предложила подписчицам в
В России смартфоны могут обложить
Дочь Ирины Хакамады исполнила
В Турции туристка оказалась при смерти
Ученые назвали употребление рыбы в пищу
Положительные эмоции снижают риск
В Москве при столкновении иномарки и
Фото четырехлетней Анны Семенович
Александр Жулин открывает собственную
В Татарстане при столкновении Nissan
В Японии пятеро детей застряли на
Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть
В Перми мертвого человека лишили
Ольга Зарубина рассказала о потере
По Сибири и Дальнему Востоку прошла
Максим Галкин показал, как проиграл
Полина Диброва прокомментировала свою
Екатерина Фурцева не позволила Людмиле
Фото наследницы Максима Галкина в
Жасмин рассказала про встречу с морским
Просмотреть все новости