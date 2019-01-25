Еще не выпущенный Bugatti Divo продают за 600 млн рублей
Дилер из Мюнхена DI Automobile продает еще не выпущенный суперкар Bugatti Divo. Стоимость автомобиля составляет почти 600 млн рублей (7,9 млн евро).
Отметим, что речь идет не непосредственно о машине, а месте очереди на ее приобретение. Если на предложение откликнутся желающие, то заработок посредников составит 3 млн евро, поскольку суперкар оценивается производителем в 5 млн евро. В общей сложности тираж модели составит 40 единиц. Все они уже реализованы на этапе предпродажи. Bugatti Divo поступит в производство в конце текущего года, а первые покупатели смогут его получить 29 декабря. Автомобиль выполнен в черном цвете и имеет салон из алькантары. Bugatti Divo представляет собой экстремальную модификацию Chiron. Новинка получила другой внешний вид, аэродинамическое оперение и новую подвеску. Благодаря этому прижимистая сила составляет 456 килограммов, что на 90 килограммов больше, чем у Chiron, а масса на 35 килограммов меньше.
Под капотом автомобиля разработчики разместили шестнадцатицилиндровый двигатель объемом 8 литров мощностью 1500 лошадиных сил с турбонагнетателем. Трансмиссия представлена роботизированной коробкой переключения передач. До скорости 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,4 секунды, при максимальных - 380 километрах в час.
Отметим, что речь идет не непосредственно о машине, а месте очереди на ее приобретение. Если на предложение откликнутся желающие, то заработок посредников составит 3 млн евро, поскольку суперкар оценивается производителем в 5 млн евро. В общей сложности тираж модели составит 40 единиц. Все они уже реализованы на этапе предпродажи. Bugatti Divo поступит в производство в конце текущего года, а первые покупатели смогут его получить 29 декабря. Автомобиль выполнен в черном цвете и имеет салон из алькантары. Bugatti Divo представляет собой экстремальную модификацию Chiron. Новинка получила другой внешний вид, аэродинамическое оперение и новую подвеску. Благодаря этому прижимистая сила составляет 456 килограммов, что на 90 килограммов больше, чем у Chiron, а масса на 35 килограммов меньше.
Под капотом автомобиля разработчики разместили шестнадцатицилиндровый двигатель объемом 8 литров мощностью 1500 лошадиных сил с турбонагнетателем. Трансмиссия представлена роботизированной коробкой переключения передач. До скорости 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,4 секунды, при максимальных - 380 километрах в час.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:55