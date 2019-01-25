Стали известны подробности столкновения истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе





Штурман, единственно выживший после произошедшего столкновения истребителей Су-34, рассказал, что в день ЧП было облачно, а он некоторое время вел наблюдение за самолетом. В момент, когда осуществлял контроль, глядя на приборы, произошел удар. Далее нос истребителя поднялся вверх, а само воздушное судно начало наклонятся на правое крыло. Летчики Су-34 оперативно катапультировались. На сегодняшний день состояние выжившего является удовлетворительным.Ранее сообщалось, что в Татарском проливе имел место быть удар в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это произошло 18 января в 8:00 утра по московскому времени. Самолеты находились в 35 км от берега, выполняя тренировочный полет. Из-за столкновения четыре летчика произвели катапультирование. В результате штурман выжил, еще двое летчиков погибли, четвертого на данный момент не нашли.