АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Стали известны подробности столкновения истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе

Стали известны подробности произошедшего столкновения в воздухе над Татарским проливом двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые выполняли тренировочный полет. Информацию передал источник в силовых структурах.
Стали известны подробности столкновения истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе

Штурман, единственно выживший после произошедшего столкновения истребителей Су-34, рассказал, что в день ЧП было облачно, а он некоторое время вел наблюдение за самолетом. В момент, когда осуществлял контроль, глядя на приборы, произошел удар. Далее нос истребителя поднялся вверх, а само воздушное судно начало наклонятся на правое крыло. Летчики Су-34 оперативно катапультировались. На сегодняшний день состояние выжившего является удовлетворительным.

Ранее сообщалось, что в Татарском проливе имел место быть удар в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это произошло 18 января в 8:00 утра по московскому времени. Самолеты находились в 35 км от берега, выполняя тренировочный полет. Из-за столкновения четыре летчика произвели катапультирование. В результате штурман выжил, еще двое летчиков погибли, четвертого на данный момент не нашли.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американец запечатлел на видео кота,
Еще не выпущенный Bugatti Divo продают
Изучение невероятных способностей
Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию
Виктория Лопырева отдала 200 тысяч
Стали известны подробности столкновения
Астрономы зарегистрировали световой
Обнародованы некоторые подробности
Новость о том, что Дана Борисова
Ольга Орлова предложила подписчицам в
В России смартфоны могут обложить
Дочь Ирины Хакамады исполнила
В Турции туристка оказалась при смерти
Ученые назвали употребление рыбы в пищу
Положительные эмоции снижают риск
В Москве при столкновении иномарки и
Фото четырехлетней Анны Семенович
Александр Жулин открывает собственную
В Татарстане при столкновении Nissan
В Японии пятеро детей застряли на
Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть
В Перми мертвого человека лишили
Ольга Зарубина рассказала о потере
По Сибири и Дальнему Востоку прошла
Максим Галкин показал, как проиграл
Полина Диброва прокомментировала свою
Екатерина Фурцева не позволила Людмиле
Фото наследницы Максима Галкина в
Жасмин рассказала про встречу с морским
Просмотреть все новости