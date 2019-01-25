Астрономы зарегистрировали световой сигнал неизвестного происхождения





Галактика GALEXASC J015624.70-710415.8 удалена от Земли на расстояние 1,7 млрд световых лет. Транзиент удалось обнаружить с помощью системы OGLE-IV Transient Detection System, дальнейшие наблюдения за источником света OGLE17aaj велись с помощью чилийского гигантского комплекса телескопов Very Large Telescope и других устройств, находящихся, в том числе на орбите Земли.В ходе наблюдений удалось установить, что за 60 дней видимая звездная величина OGLE17aaj в инфракрасном диапазоне увеличилась с 21m до 20m. Затем в течение 200 дней происходило затухание транзиента. За все время наблюдений источник света испустил 7 сексдециллионов энергии. Специалисты полагают, что в ядре галактики находится средних размеров сверхмассивная черная дыра. А колебания света происходят из-за необъяснимых явлений, происходящих с веществом, из которого образован ее аккреционный диск.