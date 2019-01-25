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Астрономы зарегистрировали световой сигнал неизвестного происхождения

Международная команда астрофизиков обнаружила необычный источник света, странным образом меняющий свою яркость (транзиент), в ядре галактики GALEXASC J015624.70-710415.8. Световой сигнал был обозначен, как OGLE17aaj, но его природу происхождения пока объяснить не удается.
Астрономы зарегистрировали световой сигнал неизвестного происхождения

Галактика GALEXASC J015624.70-710415.8 удалена от Земли на расстояние 1,7 млрд световых лет. Транзиент удалось обнаружить с помощью системы OGLE-IV Transient Detection System, дальнейшие наблюдения за источником света OGLE17aaj велись с помощью чилийского гигантского комплекса телескопов Very Large Telescope и других устройств, находящихся, в том числе на орбите Земли.

В ходе наблюдений удалось установить, что за 60 дней видимая звездная величина OGLE17aaj в инфракрасном диапазоне увеличилась с 21m до 20m. Затем в течение 200 дней происходило затухание транзиента. За все время наблюдений источник света испустил 7 сексдециллионов энергии. Специалисты полагают, что в ядре галактики находится средних размеров сверхмассивная черная дыра. А колебания света происходят из-за необъяснимых явлений, происходящих с веществом, из которого образован ее аккреционный диск.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:30

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