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Новость о том, что Дана Борисова снимется в клипе Ольги Бузовой, оказалась розыгрышем

Сообщение о том, что скандально-известная тележурналистка Дана Борисова сыграет в новом клипе новоявленной певицы Ольги Бузовой роль тусовщицы и наркоманки оказалось ложью.

Как стало известно, Бузова впервые услышала о том, что главная роль в ее новом видеоклипе уже была предложена Борисовой.

Новость о том, что Дана Борисова снимется в клипе Ольги Бузовой, оказалась розыгрышем

Не успела ведущая вдоволь порадоваться новости о том, что именно ей будет поручено сыграть главную роль в новом творении поющей звезды, как ее, судя по всему, ждет горестное огорчение.

Несколько часов назад всплыла на поверхность информация о том, что Борисова пострадала от шутника Султана Зака. Этот пранкер разместил у себя на канале запись, на которой записан телефонный разговор с тележурналисткой, появившийся в социальных сетях еще в начале января 2019 года, а вот Дана опубликовала сообщение только вчера.

Есть подозрения, что Борисовой до сих пор никто не сообщил, что ее на самом деле разыграли, и никакую роль в новом клипе Бузовой ей на самом деле не было поручено.

Новость о том, что Дана Борисова снимется в клипе Ольги Бузовой, оказалась розыгрышем

PR-агент Ольги Антон Богославский считанные часы подтвердил поклонникам Бузовой, что телезнаменитость на самом деле никаких даже похожих мероприятий не планировала.

Ранее наш портал уже писал о том, что у себя на страничке в Instagram Борисова поспешила прихвастнуть интернет-пользователям, что ее пригласила в клип сама Бузова. По словам Даны, ее попросили сыграть почти все то, через что в свое время ей пришлось пройти.

Также тележурналиста сообщила подписчикам, что совсем скоро они снова увидят ее в образе тусовщицы и наркоманки.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:19

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