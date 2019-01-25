Виктория Лопырева отдала 200 тысяч рублей за обучение в Высшей школе экономики

Модель в настоящее время пребывает в США. В скором времени она родит ребёнка. Невзирая на скандалы, посол ЧМ сообщает, что счастлива в компании бизнесмена. Помимо этого, знаменитость обратилась к обществу с просьбой несколько уменьшить оказываемое на неё давление, поскольку планирует сосредоточиться на ребёнке. Второе высшее телеведущая получила незадолго до беременности.По данным СМИ, Лопырева сумела пройти курс, созданный при участии FIFA. Суммарно выделялось лишь 50 мест. В течение 3-х месяцев модель потратила за обучение 200 тысяч рублей. Она проходила изучение спортивного права, финменеджмента, а также вопросы, касающиеся формирования цен, инвестиционной деятельности, публичных выступлений. Кураторы программы отметили старательность и прилежность Лопыревой. Как выяснилось, она имела значительную загруженность в преддверии чемпионата мира по футболу. В то время студентке приходилось посещать занятия, совершая перелёты из самых разных уголков мира.