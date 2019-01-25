АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Виктория Лопырева отдала 200 тысяч рублей за обучение в Высшей школе экономики

Виктория Лопырева отдала 200 тысяч рублей в качестве оплаты обучения в Высшей школе экономики. Куратор проекта во время общения с журналистами отметил, что знаменитость оказалась весьма добросовестной ученицей.
Виктория Лопырева отдала 200 тысяч рублей за обучение в Высшей школе экономики

Модель в настоящее время пребывает в США. В скором времени она родит ребёнка. Невзирая на скандалы, посол ЧМ сообщает, что счастлива в компании бизнесмена. Помимо этого, знаменитость обратилась к обществу с просьбой несколько уменьшить оказываемое на неё давление, поскольку планирует сосредоточиться на ребёнке. Второе высшее телеведущая получила незадолго до беременности.

По данным СМИ, Лопырева сумела пройти курс, созданный при участии FIFA. Суммарно выделялось лишь 50 мест. В течение 3-х месяцев модель потратила за обучение 200 тысяч рублей. Она проходила изучение спортивного права, финменеджмента, а также вопросы, касающиеся формирования цен, инвестиционной деятельности, публичных выступлений. Кураторы программы отметили старательность и прилежность Лопыревой. Как выяснилось, она имела значительную загруженность в преддверии чемпионата мира по футболу. В то время студентке приходилось посещать занятия, совершая перелёты из самых разных уголков мира.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьев мечтает вернуться на
Американец запечатлел на видео кота,
Еще не выпущенный Bugatti Divo продают
Изучение невероятных способностей
Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию
Виктория Лопырева отдала 200 тысяч
Стали известны подробности столкновения
Астрономы зарегистрировали световой
Обнародованы некоторые подробности
Новость о том, что Дана Борисова
Ольга Орлова предложила подписчицам в
В России смартфоны могут обложить
Дочь Ирины Хакамады исполнила
В Турции туристка оказалась при смерти
Ученые назвали употребление рыбы в пищу
Положительные эмоции снижают риск
В Москве при столкновении иномарки и
Фото четырехлетней Анны Семенович
Александр Жулин открывает собственную
В Татарстане при столкновении Nissan
В Японии пятеро детей застряли на
Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть
В Перми мертвого человека лишили
Ольга Зарубина рассказала о потере
По Сибири и Дальнему Востоку прошла
Максим Галкин показал, как проиграл
Полина Диброва прокомментировала свою
Екатерина Фурцева не позволила Людмиле
Фото наследницы Максима Галкина в
Просмотреть все новости