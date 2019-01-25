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Обнародованы некоторые подробности нового Mercedes-Benz GLE

Компания Mercedes-Benz выпустила новый автомобиль GLE, напоминающий своего предшественника, но имеющий при этом определенные изменения. В России автомобиль можно приобрести за сумму 4,6-6,2 миллионов рублей в зависимости от модификации.
Обнародованы некоторые подробности нового Mercedes-Benz GLE

Марка GLE сооружен на модульной базе MHA. Сзади находится четырехрычажная подвеска, спереди - двухрычажная. Стандартная версия Mercedes-Benz GLE получила амортизаторы и обычные пружины, в случае доплаты потребитель получит подвеску из гидропневматики. Та же базовая версия автомобиля выйдет на рынок с двухлитровым агрегатом на 245 «лошадей» и 500 Н м. Модель 400d порадует клиентов шестицилиндровым мотором на 3 литра с 330-силовой установкой.

Базовая версия Mercedes-Benz GLE обладает полноприводной трансмиссией с межосевым дифференциалом, который тянет тягу поровну между осями. Автомобили с шестицилиндровым двигателями снабжены также и многодисковой муфтой. В компании сообщили, что данная трансмиссия для усиленных агрегатов подходит больше всего.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:22

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