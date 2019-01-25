В России смартфоны могут обложить налогом





В законопроекте, который в скором времени внесут в Государственную Думу, указывается, что производители и импортеры смартфонов должны будут регистрировать их по номеру IMEI. Частные лица, купившие гаджеты за границей, обязаны зарегистрировать девайс на сайте госуслуг. При этом, законопроект распространяется не только на планшеты, но и на ноутбуки. Данная услуга будет платной. Авторы проекта закона утверждают, что цена не превысит 100 рублей.В случае, если устройство не зарегистрируют должным образом, то операторы связи должны их блокировать. Внести в базу купленный в другой стране гаджет необходимо за несколько месяцев. Для смартфонов, которые уже используются в России, предусмотрена «амнистия» сроком от трех до пяти лет.Отмечается, что исключение составят иностранцы, пользующиеся сим-картами операторов других стран. Таким образом планируется бороться с краденными и незаконно ввезенными устройствами. Тем более, что потеря бюджета от ввоза контрафактных смартфонов оценивается в 16,6 млрд рублей.