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Ольга Орлова предложила подписчицам в Instagram пройти "тест на идеальность"

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова предложила подписчицам личного блога Instagram пройти своеобразный "тест на идеальность". Популярная российская певица и ведущая поинтересовалась, могут ли девушки не устраивать сцен своим возлюбленным и сдерживать эмоции.

Ольга Орлова предложила подписчицам в Instagram пройти "тест на идеальность"

Артистка вспомнила цитату великой француженки Коко Шанель, считающей, что идеальная женщина умеет сдерживать себя, даже когда обидно, и не устраивать сцен, если больно. Ольга Орлова спросила у поклонниц, согласны ли они с таким правилом законодательницы моды, и следуют ли они ему в отношениях.

Большинство девушек "тест на идеальность" провалили. Они признались, что знакомы с выражением Коко Шанель, но придерживаться такой позиции им непросто.

Некоторые посчитали, что мужчинам будет не интересно жить с идеальными женщинами, поэтому смысла следовать эталону нет: "Кому нужны идеальные, с ними становится скучно", "Идеальных не бывает, в этом вся острота", "Для нервной системы вредно", "Так ведут себя очень мудрые женщины".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:14

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