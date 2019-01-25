Ольга Орлова предложила подписчицам в Instagram пройти "тест на идеальность"

Артистка вспомнила цитату великой француженки Коко Шанель, считающей, что идеальная женщина умеет сдерживать себя, даже когда обидно, и не устраивать сцен, если больно. Ольга Орлова спросила у поклонниц, согласны ли они с таким правилом законодательницы моды, и следуют ли они ему в отношениях.Большинство девушек "тест на идеальность" провалили. Они признались, что знакомы с выражением Коко Шанель, но придерживаться такой позиции им непросто.Некоторые посчитали, что мужчинам будет не интересно жить с идеальными женщинами, поэтому смысла следовать эталону нет: "Кому нужны идеальные, с ними становится скучно", "Идеальных не бывает, в этом вся острота", "Для нервной системы вредно", "Так ведут себя очень мудрые женщины".