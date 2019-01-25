Дочь Ирины Хакамады исполнила восточный танец для своего парня

Дочери Ирины Хакамады 21 год. Невзирая на рождение с синдромом Дауна она ведет достаточно насыщенный образ жизни. В течение многих лет Мария Сиротинская поддерживает отношения с молодым человеком, а также показывает в Instagram, насколько хорошо у них складываются отношения. Возлюбленный дочери Хакамады 23 января представил видео, на котором показал восточные танцы спутницы и её девушки. Поклонники отметили, что наследница звезды хорошо двигается и выглядит очень счастливо.Дочь политика успела исполнить роль в одном из спектаклей, поставленных Кириллом Серебренниковым, что рассматривает как повод для гордости. Ирина Хакамада сообщила, что растила ребёнка таким образом, чтобы девочка ощущала себя обычным ребенком, а также не нуждалась в чем либо, — сообщила Ирина Хакамады в студии проекта «Судьба человека».В настоящее время дочь Хакамады ведёт работу в качестве модели, посещает разного рода общественные мероприятия, а также творческие вечера. Девушка много раз отмечала, что с синдромом Дауна она всё же может быть достаточно успешным человеком, имеющим уверенность в завтрашнем дне. Знаменитая мать поддерживает её, надеясь увидеть свадьбу дочери.