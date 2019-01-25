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Дочь Ирины Хакамады исполнила восточный танец для своего парня

Дочь Ирины Хакамады с синдромом Дауна показала восточный танец. Жених девушки показал поклонникам запись в Instagram, на которой девушка танцует вместе с подругой.
Дочь Ирины Хакамады исполнила восточный танец для своего парня

Дочери Ирины Хакамады 21 год. Невзирая на рождение с синдромом Дауна она ведет достаточно насыщенный образ жизни. В течение многих лет Мария Сиротинская поддерживает отношения с молодым человеком, а также показывает в Instagram, насколько хорошо у них складываются отношения. Возлюбленный дочери Хакамады 23 января представил видео, на котором показал восточные танцы спутницы и её девушки. Поклонники отметили, что наследница звезды хорошо двигается и выглядит очень счастливо.

Дочь политика успела исполнить роль в одном из спектаклей, поставленных Кириллом Серебренниковым, что рассматривает как повод для гордости. Ирина Хакамада сообщила, что растила ребёнка таким образом, чтобы девочка ощущала себя обычным ребенком, а также не нуждалась в чем либо

«У детей имеется собственное сознание. Они не слишком хорошо работают в области абстрактного мышления, однако в отсутствует какой-либо негатив. Они совершенно “солнечные” дети. Если спросить Марию как у неё дела, она всегда скажет, что отлично», — сообщила Ирина Хакамады в студии проекта «Судьба человека».

В настоящее время дочь Хакамады ведёт работу в качестве модели, посещает разного рода общественные мероприятия, а также творческие вечера. Девушка много раз отмечала, что с синдромом Дауна она всё же может быть достаточно успешным человеком, имеющим уверенность в завтрашнем дне. Знаменитая мать поддерживает её, надеясь увидеть свадьбу дочери.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:04

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