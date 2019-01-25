В Татарстане при столкновении Nissan Qashqai и MAN погибли двое детей





Как сообщается, в половине седьмого вечера на трассе по направлению к Казани Nissan Qashqai по неустановленным причинам вылетел на полосу встречного движения автомобилей. Там произошел лобовой удар с грузовиком MAN. В результате произошедшего водители и четыре пассажира легкового автомобиля были зажаты в салоне. На место выезжали спасатели, которые с помощью спецоборудования доставали людей из покореженных авто.В последствии двоих детей 7 и 6 лет медики спасти не могли, они умерли от серьезных травм. На данный момент не сообщаются причины произошедшего, восстанавливается картина ДТП, по результатам проверки будет определён виновный.