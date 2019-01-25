АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Положительные эмоции снижают риск развития диабета второго типа

Американские ученые пришли к выводу, что отсутствие положительных эмоций увеличивает риски развития диабета второго типа. Результаты исследований специалистов показали, что чем чаще человек испытывает оптимистическое настроение, тем реже у него диагностируется данный недуг.
Положительные эмоции снижают риск развития диабета второго типа

В США диабет является одним из самых распространенных недугов. От этого заболевания страдают почти 9,4% населения Америки (свыше 30 млн жителей). Возраст четверти диабетиков (25,2%) составляет более 65 лет. Как оказалось, не только ожирение, генетическая наследственность и отсутствие физических нагрузок приводят к развитию недуга. Циничное отношение и депрессия аналогичным образом способствуют появлению диабета.

В исследованиях ученых приняли участие 139 924 здоровых женщин, пребывающих в периоде постменопаузы. Ученые наблюдали за ними 14 лет. В течение этого времени было диагностировано 19 240 случаев появления диабета 2 типа. При этом у женщин с оптимистичным настроением этот недуг появлялся на 12% реже, чем у респондентов с негативными эмоциями.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьев мечтает вернуться на
Американец запечатлел на видео кота,
Еще не выпущенный Bugatti Divo продают
Изучение невероятных способностей
Звезд «Дома-2» Антона Гусева и Викторию
Виктория Лопырева отдала 200 тысяч
Стали известны подробности столкновения
Астрономы зарегистрировали световой
Обнародованы некоторые подробности
Новость о том, что Дана Борисова
Ольга Орлова предложила подписчицам в
В России смартфоны могут обложить
Дочь Ирины Хакамады исполнила
В Турции туристка оказалась при смерти
Ученые назвали употребление рыбы в пищу
Положительные эмоции снижают риск
В Москве при столкновении иномарки и
Фото четырехлетней Анны Семенович
Александр Жулин открывает собственную
В Татарстане при столкновении Nissan
В Японии пятеро детей застряли на
Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть
В Перми мертвого человека лишили
Ольга Зарубина рассказала о потере
По Сибири и Дальнему Востоку прошла
Максим Галкин показал, как проиграл
Полина Диброва прокомментировала свою
Екатерина Фурцева не позволила Людмиле
Фото наследницы Максима Галкина в
Просмотреть все новости