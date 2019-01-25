Положительные эмоции снижают риск развития диабета второго типа





В США диабет является одним из самых распространенных недугов. От этого заболевания страдают почти 9,4% населения Америки (свыше 30 млн жителей). Возраст четверти диабетиков (25,2%) составляет более 65 лет. Как оказалось, не только ожирение, генетическая наследственность и отсутствие физических нагрузок приводят к развитию недуга. Циничное отношение и депрессия аналогичным образом способствуют появлению диабета.В исследованиях ученых приняли участие 139 924 здоровых женщин, пребывающих в периоде постменопаузы. Ученые наблюдали за ними 14 лет. В течение этого времени было диагностировано 19 240 случаев появления диабета 2 типа. При этом у женщин с оптимистичным настроением этот недуг появлялся на 12% реже, чем у респондентов с негативными эмоциями.