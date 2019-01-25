Фото четырехлетней Анны Семенович умилило поклонников

Анна Семенович призналась фанатам, что нашла свой старый альбом с детскими снимками, считавшийся потерянным. Кадр понравился подписчикам артистки, и всего за несколько часов почти 100 тыс. отметок "нравится".В комментарии к фото, где бывшая фигуристка запечатлена ещё ребенком, знаменитость призналась: в 4 года она очень старалась держать ручки ровно и не упасть на льду. Представительница российского шоу-бизнеса также отметила, что в таком возрасте не знала, сколько раз придется упасть и подняться в этой жизни. В детстве Анна Семенович не задавалась этим философским вопросом."Такая лапа", "Хорошенькая", "Зачем вы бросили катания", "Глазки, носик - пуговка", "Вы очень умная и красивая", "Взгляд чемпионки", "Сладкая и курносая девочка", - писали растроганные фолловеры, оставляя множество положительных отзывов под черно-белым кадром кумира.