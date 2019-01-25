Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил каменные таблички с письменами на поверхности Луны





Инцидент произошел, когда аппарат исследовал грунт кратера Фон Карман и провалился в небольшую яму, после чего камеры запечатлели под небольшим перекрытием загадочные артефакты с иероглифами. Сейчас лунные таблицы изучают многие ведущие светила науки, а также сотрудники CNSA.Уфолог Артур фон Триер, который снял много документальных фильмов о внеземной жизни, считает, что эти объекты могли попасть на спутник с Земли в древности. Тогда многие исчезнувшие цивилизации имели огромные знания о Вселенной, а также благодаря своим технологиям могли путешествовать в космосе. С таким мнением не согласны многие исследователи, которые связали находку ученых с реальностью существования пришельцев.