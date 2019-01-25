АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Татьянин день: самые знаменитые Татьяны отечественного театра и кино
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил каменные таблички с письменами на поверхности Луны

Космическое управление КНР официально обнародовало информацию об открытии, сделанном ровером “Чанъэ-4”. Он обнаружил на поверхности Луны каменные таблички с неизвестными письменами, вызвавшие сенсацию в научном мире.
Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил каменные таблички с письменами на поверхности Луны

Инцидент произошел, когда аппарат исследовал грунт кратера Фон Карман и провалился в небольшую яму, после чего камеры запечатлели под небольшим перекрытием загадочные артефакты с иероглифами. Сейчас лунные таблицы изучают многие ведущие светила науки, а также сотрудники CNSA.

Уфолог Артур фон Триер, который снял много документальных фильмов о внеземной жизни, считает, что эти объекты могли попасть на спутник с Земли в древности. Тогда многие исчезнувшие цивилизации имели огромные знания о Вселенной, а также благодаря своим технологиям могли путешествовать в космосе. С таким мнением не согласны многие исследователи, которые связали находку ученых с реальностью существования пришельцев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии пятеро детей застряли на
Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть
В Перми мертвого человека лишили
Ольга Зарубина рассказала о потере
По Сибири и Дальнему Востоку прошла
Максим Галкин показал, как проиграл
Полина Диброва прокомментировала свою
Екатерина Фурцева не позволила Людмиле
Фото наследницы Максима Галкина в
Жасмин рассказала про встречу с морским
Влад Кадони считает, что Рита Ларченко
«Видио пост»: Ксения Собчак в Instagram
В Китае откопали останки «странной»
Ксения Бородина похвасталась перед
После очередной ссоры Алексей Безус
Эксперты рассказали, как избавиться от
50-летняя Светлана Бондарчук показала
Энн Хэтэуэй появилась на премьере "Море
Полина Диброва рассказала о плюсах
Эрмитаж разрабатывает мобильное
Виктория Дайнеко «выпускает пар» с
Suzuki презентовал обновлённую модель
Названы самые популярные приметы на
Татьянин день: самые знаменитые Татьяны
Сальма Хайек удивила поклонников
«Автотор» начал производство
Представители Polestar показали
Защищать Вайнштейна в суде станет
Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю
Просмотреть все новости