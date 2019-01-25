Александр Жулин открывает собственную академию фигурного катания





Ксения Алферова на странице собственного аккаунта в Instagram сообщила, что заслуженный тренер РФ, экс-супруг Татьяны Навки будет принимать в своём заведении детей возрастом от 3-х лет. Актриса отмечает, что Жулин отличается большим талантом и профессионализмом. Алферова убедилась в этом в период совместной работы со спортсменом в рамках проекта «Ледниковый период».Подписчики на странице актрисы обрадовались новому этапу в жизни своего любимого фигуриста, а также пожелали удачи в развитии соответствующего проекта. Помимо этого, комментаторы заявили о надеждах на доступность стоимости обучения по сравнению со школами иных известных фигуристов.