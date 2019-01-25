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Александр Жулин открывает собственную академию фигурного катания

Александр Жулин открывает собственную академию, в которой станет обучать юных спортсменов фигурному катанию. Занятия начнутся с 1 февраля.
Александр Жулин открывает собственную академию фигурного катания

Ксения Алферова на странице собственного аккаунта в Instagram сообщила, что заслуженный тренер РФ, экс-супруг Татьяны Навки будет принимать в своём заведении детей возрастом от 3-х лет. Актриса отмечает, что Жулин отличается большим талантом и профессионализмом. Алферова убедилась в этом в период совместной работы со спортсменом в рамках проекта «Ледниковый период».

Подписчики на странице актрисы обрадовались новому этапу в жизни своего любимого фигуриста, а также пожелали удачи в развитии соответствующего проекта. Помимо этого, комментаторы заявили о надеждах на доступность стоимости обучения по сравнению со школами иных известных фигуристов.



 
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Спорт
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:42

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