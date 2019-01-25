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В Перми мертвого человека лишили водительских прав и оштрафовали за пьяную езду

В Перми мировой судья лишил прав и оштрафовал мертвого мужчину. Супруга умершего в итоге доказала ошибочность вынесенного решения.
В Перми мертвого человека лишили водительских прав и оштрафовали за пьяную езду

В мировом суде рассматривалось дело об управлении транспортным средством под действием алкоголя. Было принято решение об лишении водительских прав водителя, а также ему присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако после обращения супруги владельца автомобиля выяснилось, что он умер до совершения правонарушения. Согласно материалам дела, предположительно владелец авто 9 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автотранспортным средством, за что и был задержан. К концу месяца, 30 ноября, по решению суда он был лишен водительских прав. Однако настоящий владелец был мертв еще 8 ноября. После его смерти машину угнали неизвестные.

После разбирательства судья Дзержинского суда отменил лишение прав и штраф и прекратил производство. На сегодняшний день судебное решение не вступило еще в законную силу, информирует представитель Дзержинского районного суда.



 
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Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:13

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