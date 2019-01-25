По Сибири и Дальнему Востоку прошла волна «минирований»





Неизвестные 23 января заявили о закладе взрывчатых устройств в административные строения, ТРЦ, образовательные учреждения на территории Сахалина, Хабаровска, а также Владивостока. Полиция провела тщательную проверку, но данные не были подтверждены. При этом слова о «минировании» продолжались. Этим утром поступила угроза на адрес 6 медорганизаций в Иркутске. Персонал и пациентов клиник срочно эвакуировали. Отдельно сведения о минировании были переданы в ТЦ «Фестиваль» на территории Ангарска.Не обошли заявления о минированиях Улан-Удэ, в котором «заминировали» строение Народного Хурала, а также правительства Бурятии. По данному факту площадь Советов оказалась частично перекрыта полицией и стала недоступной для проезда автомобилей. Люди из строения парламента и резиденции главы республики были выведены правоохранителями. Оцепление сняли по прошествии полутора часов.