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Никита Высоцкий покинул студию «Пусть говорят» из-за «внебрачного сына» барда

Никита Высоцкий покинул зал программы «Пусть говорят», когда в ней в очередной раз начали обсуждать тему внебрачных детей советского барда и актера Владимира Высоцкого. Новый выпуск телевизионной программы был посвящен Владимиру Высоцкому, сын поэта согласился принять в ней участие, но с одним условием, которое было нарушено.
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть говорят» из-за «внебрачного сына» барда

Владимир Высоцкий пользовался огромной популярностью у женщин, поэтому после его смерти стали появляться люди, утверждающие, что они являются его внебрачными детьми. На такие заявления Никита Высоцкий отвечал, что биография его отца уже подробно изучена, как и все связи с женщинами, поэтому внебрачных детей у него быть не может.
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть говорят» из-за «внебрачного сына» барда

Но это не мешает все новым людям называть себя детьми Владимира Высоцкого. Так, недавно израильский дизайнер Алиса Левина заявила, что она внебрачная дочь барда. А в программе «Пусть говорят» появился некий гражданин США Александр Полин, живший ранее в Ленинграде. Он отметил, что имеет сходство с Владимиром Высоцким, у него такой же голос, и он похож на него внешне. Однако Никита Высоцкий предпочел покинуть студию, а не принимать участие в очередном фарсе.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:18

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