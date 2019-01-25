Никита Высоцкий покинул студию «Пусть говорят» из-за «внебрачного сына» барда





Владимир Высоцкий пользовался огромной популярностью у женщин, поэтому после его смерти стали появляться люди, утверждающие, что они являются его внебрачными детьми. На такие заявления Никита Высоцкий отвечал, что биография его отца уже подробно изучена, как и все связи с женщинами, поэтому внебрачных детей у него быть не может.Но это не мешает все новым людям называть себя детьми Владимира Высоцкого. Так, недавно израильский дизайнер Алиса Левина заявила, что она внебрачная дочь барда. А в программе «Пусть говорят» появился некий гражданин США Александр Полин, живший ранее в Ленинграде. Он отметил, что имеет сходство с Владимиром Высоцким, у него такой же голос, и он похож на него внешне. Однако Никита Высоцкий предпочел покинуть студию, а не принимать участие в очередном фарсе.