АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Татьянин день: самые знаменитые Татьяны отечественного театра и кино
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Ольга Зарубина рассказала о потере денег из-за экстрасенсов

Ольга Зарубина оказалась жертвой мошенников. Певица обратилась к экстрасенсам для оказания помощи дочери, у которой развилась депрессия после встречи с Александром Малининым.
Ольга Зарубина рассказала о потере денег из-за экстрасенсов

«Начала искать экстрасенса, который мог бы помочь ребёнку. Мне требовалось точно понимать, что именно происходит с Кирой, её душевное состояние. Люди в депрессии становятся скрытными, замыкаются. Кира теперь именно в этого рода состоянии», - цитируют слова Зарубиной СМИ.

Певица обратилась к ведунье, обещавшей разрешить все проблемы в самые короткие сроки. Экстрасенс напугала знаменитость некой бедой, которая якобы приближается к её ребёнку. За проведение обрядов для устранения проблемы она попросила 30 тысяч рублей. После перечисление денег певица отправилась в церковь по совету ведуньи. Связь с последней после этого пропала. Помощницы отвечали, что та якобы отправилась по монастырям.
Ольга Зарубина рассказала о потере денег из-за экстрасенсов

Больше встречаться с экстрасенсами Ольга Зарубина не намерена. В самое ближайшее время она планирует полететь в США для встречи с психологом, способным помочь её дочери. Певица отмечает, что по телефону дочь заявляет, что с ней всё хорошо, однако знаменитость ощущает закрытость своего ребёнка.

«Может, она считает меня виновной во встрече с Малининым, прошедшую без неё. Сама не ожидала подобного. Это мы – русские – уже достаточно закаленные, привыкли. С самого детства нас втягивают в неприятности, как могут, но для неё это оказалось ударом. В США подобного нет. Если такого рода история произошла бы на американском проекте, Кира была бы очень обеспеченным человеком. Малинин не смог бы оплатить моральный ущерб. Тут всё иначе», - отмечает певица.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии пятеро детей застряли на
Китайский ровер “Чанъэ-4” обнаружил
Никита Высоцкий покинул студию «Пусть
В Перми мертвого человека лишили
Ольга Зарубина рассказала о потере
По Сибири и Дальнему Востоку прошла
Максим Галкин показал, как проиграл
Полина Диброва прокомментировала свою
Екатерина Фурцева не позволила Людмиле
Фото наследницы Максима Галкина в
Жасмин рассказала про встречу с морским
Влад Кадони считает, что Рита Ларченко
«Видио пост»: Ксения Собчак в Instagram
В Китае откопали останки «странной»
Ксения Бородина похвасталась перед
После очередной ссоры Алексей Безус
Эксперты рассказали, как избавиться от
50-летняя Светлана Бондарчук показала
Энн Хэтэуэй появилась на премьере "Море
Полина Диброва рассказала о плюсах
Эрмитаж разрабатывает мобильное
Виктория Дайнеко «выпускает пар» с
Suzuki презентовал обновлённую модель
Названы самые популярные приметы на
Татьянин день: самые знаменитые Татьяны
Сальма Хайек удивила поклонников
«Автотор» начал производство
Представители Polestar показали
Защищать Вайнштейна в суде станет
Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю
Просмотреть все новости