Ольга Зарубина рассказала о потере денег из-за экстрасенсов





, - цитируют слова Зарубиной СМИ.Певица обратилась к ведунье, обещавшей разрешить все проблемы в самые короткие сроки. Экстрасенс напугала знаменитость некой бедой, которая якобы приближается к её ребёнку. За проведение обрядов для устранения проблемы она попросила 30 тысяч рублей. После перечисление денег певица отправилась в церковь по совету ведуньи. Связь с последней после этого пропала. Помощницы отвечали, что та якобы отправилась по монастырям.Больше встречаться с экстрасенсами Ольга Зарубина не намерена. В самое ближайшее время она планирует полететь в США для встречи с психологом, способным помочь её дочери. Певица отмечает, что по телефону дочь заявляет, что с ней всё хорошо, однако знаменитость ощущает закрытость своего ребёнка., - отмечает певица.