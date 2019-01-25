Ольга Зарубина рассказала о потере денег из-за экстрасенсов
Ольга Зарубина оказалась жертвой мошенников. Певица обратилась к экстрасенсам для оказания помощи дочери, у которой развилась депрессия после встречи с Александром Малининым.
«Начала искать экстрасенса, который мог бы помочь ребёнку. Мне требовалось точно понимать, что именно происходит с Кирой, её душевное состояние. Люди в депрессии становятся скрытными, замыкаются. Кира теперь именно в этого рода состоянии», - цитируют слова Зарубиной СМИ.
Певица обратилась к ведунье, обещавшей разрешить все проблемы в самые короткие сроки. Экстрасенс напугала знаменитость некой бедой, которая якобы приближается к её ребёнку. За проведение обрядов для устранения проблемы она попросила 30 тысяч рублей. После перечисление денег певица отправилась в церковь по совету ведуньи. Связь с последней после этого пропала. Помощницы отвечали, что та якобы отправилась по монастырям.
Больше встречаться с экстрасенсами Ольга Зарубина не намерена. В самое ближайшее время она планирует полететь в США для встречи с психологом, способным помочь её дочери. Певица отмечает, что по телефону дочь заявляет, что с ней всё хорошо, однако знаменитость ощущает закрытость своего ребёнка.
«Может, она считает меня виновной во встрече с Малининым, прошедшую без неё. Сама не ожидала подобного. Это мы – русские – уже достаточно закаленные, привыкли. С самого детства нас втягивают в неприятности, как могут, но для неё это оказалось ударом. В США подобного нет. Если такого рода история произошла бы на американском проекте, Кира была бы очень обеспеченным человеком. Малинин не смог бы оплатить моральный ущерб. Тут всё иначе», - отмечает певица.
«Начала искать экстрасенса, который мог бы помочь ребёнку. Мне требовалось точно понимать, что именно происходит с Кирой, её душевное состояние. Люди в депрессии становятся скрытными, замыкаются. Кира теперь именно в этого рода состоянии», - цитируют слова Зарубиной СМИ.
Певица обратилась к ведунье, обещавшей разрешить все проблемы в самые короткие сроки. Экстрасенс напугала знаменитость некой бедой, которая якобы приближается к её ребёнку. За проведение обрядов для устранения проблемы она попросила 30 тысяч рублей. После перечисление денег певица отправилась в церковь по совету ведуньи. Связь с последней после этого пропала. Помощницы отвечали, что та якобы отправилась по монастырям.
Больше встречаться с экстрасенсами Ольга Зарубина не намерена. В самое ближайшее время она планирует полететь в США для встречи с психологом, способным помочь её дочери. Певица отмечает, что по телефону дочь заявляет, что с ней всё хорошо, однако знаменитость ощущает закрытость своего ребёнка.
«Может, она считает меня виновной во встрече с Малининым, прошедшую без неё. Сама не ожидала подобного. Это мы – русские – уже достаточно закаленные, привыкли. С самого детства нас втягивают в неприятности, как могут, но для неё это оказалось ударом. В США подобного нет. Если такого рода история произошла бы на американском проекте, Кира была бы очень обеспеченным человеком. Малинин не смог бы оплатить моральный ущерб. Тут всё иначе», - отмечает певица.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:07