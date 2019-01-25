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Максим Галкин показал, как проиграл дочери в домино

Максим Галкин у себя на странице в Instagram показал, как он с дочерью Лизой играл в домино. В игре девочка выиграла, еще и дала советы своему папе.
Максим Галкин показал, как проиграл дочери в домино

Максим Галкин часто показывает своих детей у себя на странице. В этот раз он опубликовал, как играл с Лизой в домино. Шоумен проиграл дочке, причем не поддаваясь.

«Лизу невозможно обыграть в домино! Реально! Она просчитывает ходы. А азартная!» - подписал он опубликованный ролик.

Девочка, заслуженно праздновавшая свою победу над папой, Максиму Галкину также дала советы, как надо играть, чтобы выиграть: надо быть внимательнее в процессе и не отвлекаться на съемки телефоном. Подписчикам очень понравился видеоролик, а просмотры уже превысили более 2 млн пользователей соцсети. Также они активно начали обсуждать увиденную игру.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:00

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