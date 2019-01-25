Фото наследницы Максима Галкина в свадебном платье вызвало негативную реакцию у пользователей Сети





Юная красавица позирует в таком наряде и фате на подиуме, держа в руках букет цветов. Звездная пара часто показывает фанатам способности своих детей, а также отмечает, что девочка растет большой модницей, вот только многие подписчики не оценили публикацию Максима Галкина.Они считают, что девочка еще слишком мала, чтобы показываться перед публикой в образе невесты, так что, это просто перебор со стороны знаменитостей. Самые преданные особы написали много позитивных комментариев, отметив, что в детстве их дочери тоже мечтали примерить свадебное платье, делая фату из занавесок.