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Фото наследницы Максима Галкина в свадебном платье вызвало негативную реакцию у пользователей Сети

Максим Галкин продолжат радовать своих подписчиков новыми сюжетами, связанными с его детьми, публикуя их в Instagram. Однако фото наследницы Лизы в свадебном платье вызвало негативную реакцию у пользователей Сети.
Фото наследницы Максима Галкина в свадебном платье вызвало негативную реакцию у пользователей Сети

Юная красавица позирует в таком наряде и фате на подиуме, держа в руках букет цветов. Звездная пара часто показывает фанатам способности своих детей, а также отмечает, что девочка растет большой модницей, вот только многие подписчики не оценили публикацию Максима Галкина.
Фото наследницы Максима Галкина в свадебном платье вызвало негативную реакцию у пользователей Сети

Они считают, что девочка еще слишком мала, чтобы показываться перед публикой в образе невесты, так что, это просто перебор со стороны знаменитостей. Самые преданные особы написали много позитивных комментариев, отметив, что в детстве их дочери тоже мечтали примерить свадебное платье, делая фату из занавесок.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:37

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