Екатерина Фурцева не позволила Людмиле Зыкиной купить иномарку





Михаил Куницын отметил, что дружба министра и певицы началась с тех пор, когда Людмила Зыкина исполнила композицию «Ивушка», растрогавшую Екатерину Фурцеву. После многолетней дружбы министр культуры часто обращалась за помощью к советской исполнительнице. Так, она брала взаймы у нее деньги на строительство дачи и просила продать одну из своих шуб. Однако певица не стала продавать шубу, а отдала за нее свои деньги, когда ее оценили в комиссионном магазине.Однажды помощь потребовалась самой Людмиле Зыкиной. Женщина мечтала приобрести иномарку, однако при покупке зарубежного автомобиля необходимо было заплатить пошлину, составлявшую 200% от стоимости машины. Таких денег даже у Людмилы Зыкиной не было, поэтому она попросила помочь свою подругу Екатерину Фурцеву. Однако та отказала в помощи. Она заявила, что русская певица должна поддерживать отечественный автопром, а не ездить на иномарке.