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Екатерина Фурцева не позволила Людмиле Зыкиной купить иномарку

Историк музыки Михаил Куницын рассказал, по какой причине министр культуры СССР Екатерина Фурцева запретила Людмиле Зыкиной приобретать иномарку. По словам радиоведущего программы «Винил», женщины были хорошими друзьями, но Зыкиной приходилось чаще решать проблемы министра, а не наоборот.
Екатерина Фурцева не позволила Людмиле Зыкиной купить иномарку

Михаил Куницын отметил, что дружба министра и певицы началась с тех пор, когда Людмила Зыкина исполнила композицию «Ивушка», растрогавшую Екатерину Фурцеву. После многолетней дружбы министр культуры часто обращалась за помощью к советской исполнительнице. Так, она брала взаймы у нее деньги на строительство дачи и просила продать одну из своих шуб. Однако певица не стала продавать шубу, а отдала за нее свои деньги, когда ее оценили в комиссионном магазине.

Однажды помощь потребовалась самой Людмиле Зыкиной. Женщина мечтала приобрести иномарку, однако при покупке зарубежного автомобиля необходимо было заплатить пошлину, составлявшую 200% от стоимости машины. Таких денег даже у Людмилы Зыкиной не было, поэтому она попросила помочь свою подругу Екатерину Фурцеву. Однако та отказала в помощи. Она заявила, что русская певица должна поддерживать отечественный автопром, а не ездить на иномарке.



 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:45

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