Полина Диброва прокомментировала свою разницу в возрасте с мужем в 37 лет





Жена телеведущего подчеркивает, что быть одинаковыми ей скучно. Полина Диброва сообщила, что сильно уважает своего супруга, а также восторгается им. Пользователи на это отреагировали по-разному. Одни поддержали пару, заявляя, что все негативные комментарии – результат зависти. Другие в это время обвинили телеведущего в потакании собственному самолюбию, указывая на риск роста детей без отца из-за значительного возраста последнего.На последнее высказывание многие пользователи ответили достаточно резко. Они призвали не писать о трагических событиях наперёд. Поклонники Полины Дибровой отметили важность психологического возраста, подчеркивая молодость ведущего в этом плане. Одна из подписчиц призналась, что предпочитает мужчин старше себя.