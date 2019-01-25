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Полина Диброва прокомментировала свою разницу в возрасте с мужем в 37 лет

Пользователи соцсетей активно интересуются отношениями телеведущего Дмитрия Диброва и его молодой супруги. Полина Диброва отметила, что у них с супругом разница большая во многих отношениях, однако отличие в возрасте на 37 лет – не главное.
Полина Диброва прокомментировала свою разницу в возрасте с мужем в 37 лет

Жена телеведущего подчеркивает, что быть одинаковыми ей скучно. Полина Диброва сообщила, что сильно уважает своего супруга, а также восторгается им. Пользователи на это отреагировали по-разному. Одни поддержали пару, заявляя, что все негативные комментарии – результат зависти. Другие в это время обвинили телеведущего в потакании собственному самолюбию, указывая на риск роста детей без отца из-за значительного возраста последнего.
Полина Диброва прокомментировала свою разницу в возрасте с мужем в 37 лет

На последнее высказывание многие пользователи ответили достаточно резко. Они призвали не писать о трагических событиях наперёд. Поклонники Полины Дибровой отметили важность психологического возраста, подчеркивая молодость ведущего в этом плане. Одна из подписчиц призналась, что предпочитает мужчин старше себя.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:55

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