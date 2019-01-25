«Видио пост»: Ксения Собчак в Instagram делает нелепые ошибки

Накануне политический деятель хотела сделать благородное дело и внести свой вклад в сохранение исторической памяти народа. Ксюша рассказала своим фолловерам о начинающем блогере.Надо отметить, что начинающему блогеру Сергею Березовскому 88 лет. Коренной ленинградец пережил блокаду и ему есть что рассказать россиянам. А адвокатская практика 88-летнего блогера будет хорошим подспорьем для различных видео., - именно так дословно пишет в комментарии к своей публикации бывший кандидат на выборы на пост Президента России. Похвалив Собчак за рвение, подписчики раскритиковали её за безграмотность. Многие посоветовали ей нанять репетитора по русскому языку. Предлагался даже певец Дима Билан, с намёком на его недавний пост в микроблоге. Правда, были и такие, кто оправдал девушку и попросил хейтеров не придираться к грамматике, а обратить внимание на содержание.