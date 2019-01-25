Ксения Бородина похвасталась перед подписчиками элитными номерами своего «гелика»

«Номер закрыли, а буквы оставили, прям целились аккуратно, чисто для понтов… Вроде взрослые все, тфу ты…», «Одни понты…», «Почему бы ей не замазать весь номер на авто, так нет же, надо прихвастнуть, итак все знают, что она нехило зарабатывает на «Доме-2», но зачем так явно-то демонстрировать свой статус», - высказались они.





И таких публикаций, где она рекомендует приобрести ту или иную вещь, воспользоваться услугой, или перейти на сайт, в микроблоге у девушки очень много.Так, к примеру, в последний раз Бородина сообщила своим подписчикам о том, что в одном из онлайн-шоурумов начались грандиозные скидки на зимние пуховики любых размеров и фасонов. К тексту она прикрепила фото, на котором позировала рядом со своим внедорожником марки Mercedes в куртке, приобретенной как раз в этом магазине.Бородина надеялась, что после ее поста многие перейдут по указанной ссылке и начнут делать заказ, однако тех не устроила цена, поэтому они принялись обсуждать выложенный снимок. В частности, многие обратили внимание на то, что знаменитость не только сделала рекламу, но и похвасталась элитными номерами своей машины.