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После очередной ссоры Алексей Безус выкинул Милену Безбородову с вещами на улицу

Вот уже который день подряд зрители реалити-шоу «Дом-2» наблюдают за тем, как ссорятся Алексей Безус и Милена Безбородова. По мнению многих, ребятам нельзя встречаться и вообще находиться на одной съемочной площадке, но те при полном отсутствии взаимопонимания и уважения умудряются строить отношения.

Причем их отношения все больше напоминают качели: то они ругаются, дерутся и расстаются, то вновь мирятся, признаются друг другу в любви, и начинают жить вместе.

После очередной ссоры Алексей Безус выкинул Милену Безбородову с вещами на улицу

Так, к примеру, и дня не прошло с тех пор, как возлюбленные помирились, но они уже умудрились поссориться. И если верить анонсу, но на этот раз причиной стало то, что Милена назвала Лешу актером. Парню это не понравилось, и он вышвырнул девушку из их комнаты со всеми ее вещами.

Закончится ли это очередным примирением участников-пока неизвестно. Однако зрители, которые были свидетелями не одной их ссоры, уже ничему не удивляются. Им абсолютно не жаль Безбородову, истошно кричавшую, когда молодой человек выкидывал ее вещи, как и самого Безуса, который не может собрать волю в кулак и наконец-то уйти от девушки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50

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