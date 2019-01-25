После очередной ссоры Алексей Безус выкинул Милену Безбородову с вещами на улицу





Причем их отношения все больше напоминают качели: то они ругаются, дерутся и расстаются, то вновь мирятся, признаются друг другу в любви, и начинают жить вместе.Так, к примеру, и дня не прошло с тех пор, как возлюбленные помирились, но они уже умудрились поссориться. И если верить анонсу, но на этот раз причиной стало то, что Милена назвала Лешу актером. Парню это не понравилось, и он вышвырнул девушку из их комнаты со всеми ее вещами.Закончится ли это очередным примирением участников-пока неизвестно. Однако зрители, которые были свидетелями не одной их ссоры, уже ничему не удивляются. Им абсолютно не жаль Безбородову, истошно кричавшую, когда молодой человек выкидывал ее вещи, как и самого Безуса, который не может собрать волю в кулак и наконец-то уйти от девушки.