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Влад Кадони считает, что Рита Ларченко может заменить Олю Рапунцель на «Доме-2»

Никто из зрителей «Дома-2» не станет спорить с тем, что за долгое время проживания в периметре Ольга Рапунцель действительно стала звездой.

Длинноволосая девушка прошла очень долгий и тяжелый путь в рамках телепроекта – ее унижали, не воспринимали в коллективе, откровенно высмеивали и издевались, но в конечном итоге она смогла построить любовь, выйти замуж, и родить замечательную девочку Василису, от которой в восторге вся страна.

Влад Кадони считает, что Рита Ларченко может заменить Олю Рапунцель на «Доме-2»

Сейчас Оля и ее муж Дима являются рейтинговыми участниками реалити-шоу, на которых держится огромное количество эфиров, а потому многие новички и скучные пары пытаются за них зацепиться, дабы поднять свою популярность.

К примеру, несколько дней назад к супругам в семью хотела влезть экс-героиня «Дома-2» Ольга Сударкина. Она признавалась Диме в искренних чувствах и надеялась, что он бросит жену и дочь ради нее.

Влад Кадони считает, что Рита Ларченко может заменить Олю Рапунцель на «Доме-2»

Кроме того, регулярно молодые родители подвергаются критике со стороны Маргариты Ларченко и Ильи Яббарова. Те не упускают возможности высмеять методы воспитания и заботы за малышкой, а также их отношения, хотя сами далеко не являются примером для подражания.

Большинство телезрителей начали замечать, что Рита стала все больше походить на Рапунцель: устраивает истерики, пытается оградить своего молодого человека от внешнего мира и практически не общается с коллективом. На это обратили внимание и сами ведущие телестройки.

Влад Кадони считает, что Рита Ларченко может заменить Олю Рапунцель на «Доме-2»

Так, в анонсе завтрашнего эфира можно увидеть, как Влад Кадони прямо говорит Ларченко, что она очень похожа на Рапунцель, однако для полного сходства ей нужно уходить со съемочной площадки со словами: «Досвидули», а также ежедневно говорить о том, что на ней держится весь «Дом-2», и как ей надоело ходить на теты и лобные.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12

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