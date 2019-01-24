Защищать Вайнштейна в суде станет адвокат, оправдавший убийцу

«Господин Вайнштейн продолжает настаивать на своей невиновности, и мы намерены как можно скорее доказать это», – приводит слова Хосе Баеса зарубежное издание Deadline.







Это судебное дело получило тогда широкий общественный резонанс, а Хосе Баеса стали считать лучшим адвокатом Соединённых Штатов. Судя по всему, Харви Вайнштейн основательно готовится к суду, намеченному на май этого года, ведь ему может грозить и пожизненный срок. Кинопродюсер также пытается привлечь на свою строну бывшего адвоката одной из своих жертв – Роуз МакГоуэн, актрисы телесериала «Зачарованные».Адвокат также напомнил, что Роуз МакГоуэн едва не отсидела срок за употребление героина, а потому подставил под сомнение её обвинения в сексуальных домогательствах со стороны кинопродюсера.